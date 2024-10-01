鮑爾暗示年底前兩次會議各降1碼 說Fed不急於快速降息

聯準會（Fed）主席鮑爾表示，近期一口氣降息2碼不應該被解讀成接下來會躁進降息，央行將隨著時間推移下調利率，同時強調整體美國經濟依然穩健。這實際上意味著鮑爾表明下一次的降息幅度會較小。

鮑爾周一（9月30日）在全美商業經濟協會年會上演說時表示，官員們尋求在壓低通膨的同時支撐就業市場，並且讓數據指引未來的行動。

他說：「展望未來，如果經濟的發展大致如預期，那麼隨著時間的推移，政策將回歸更加中性的立場…但我們沒有預先設定的路線」，「風險是雙邊的，我們將繼續逐次會議進行決策」。

中性政策是指既不刺激也不抑制經濟的政策。Fed在上月將基準利率調降至4.75%-5.0%，這一水準普遍被視為依然限制經濟活動。

在演講後的問答環節中，鮑爾確實提到若經濟數據維持一致性，那麼今年可能還會有兩次降息，但會是降幅較小，也就是一次降1碼。這有別於市場預期會更積極降息。

鮑爾在演講後與摩根士丹利經濟分析師澤特納的問答時間中表示：「這不是個急著快速降息的委員會」，「如果經濟表現符合預期，代表今年還會有兩次降息，還會再降一共50個基點。」

但鮑爾也說，「如果經濟放緩的速度超出我們的預期，那麼我們能加快降息；如果放緩速度比我們預期慢，我們可以降慢一點。」

在鮑爾談話期間，美股走跌，道瓊工業指數下跌超過150點，但隨後回升，收盤小漲17.15點。

另外在利率期貨市場，鮑爾談話後，交易人士押注Fed在11月降息1碼的機率更大，可能性約60%，而降息2碼的可能性則是40%。

不到兩周前，Fed將利率調降2碼。官員們說，一口氣降2碼，是為了防止正在放緩的勞動力市場進一步走弱。此前，Fed只有在2020年新冠疫情和2008年全球金融危機等事件期間，才會如此大幅度降息。

鮑爾周一表示，勞動力市場穩健，但「在過去一年中明顯降溫」，而Fed相信可透過適當調整政策立場，能在經濟溫和成長、通膨持續下滑的情況下，同時維持就業市場的穩健，「我們不認為，必須要見到勞動市場情勢進一步降溫，才能達到2%的通膨率目標」。

關於通膨最頑固的一部分是居住相關成本，鮑爾承認住房相關通膨的下降一直遲緩，但他相信終將進一步降溫。他說：「向新租戶收取的租金增幅依然低，只要繼續維持，住房服務通膨將持續下滑。」