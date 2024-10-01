美元攀升 市場因鮑爾談話削減對Fed降息押注
美元周一走強，聯準會（Fed）主席鮑爾對貨幣指出偏鷹論調，導致市場減少Fed下次會議上再次降息 50 個基點的押注。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.4%至100.779，不過，本季仍跌了3.6%。
鮑爾表示，近來對經濟成長、儲蓄率和個人收入數據的修正已經消除了Fed一直關注的若干「下行風險」。
他還表示，如果「經濟表現符合預期」，他預料今年將再降息兩次，總計 50 個基點，他也警告，居住服務服務通膨可能需要幾年時間才能降至理想水準。
日圓兌美元回貶1%，至143.71。據NHK報導，日本即將上任的首相石破茂計劃10月9日解散眾議院，並於10月27日舉行大選。
歐元兌美元貶值0.3%至1.1124。知情人士透露，德國政府準備下修經濟預測，預料今年無法實現任何的成長。
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