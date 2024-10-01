快訊

台美債ETF破底⋯債蛙崩潰快哭了！網曝這2類投資才賺

女毒犯躲盤查撞死清水所長 侯友宜凌晨悼念：人抓到了好好休息

說好的共同生活圈？嘉縣市放颱風假不同調 網友灌爆黃敏惠臉書

台積電ADR連二日下跌 較台北交易溢價14.9%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周一（9月30日）下跌2.4%，收在173.67美元，較台北交易溢價14.9%。記者邱德祥／攝影
台積電ADR周一（9月30日）下跌2.4%，收在173.67美元，較台北交易溢價14.9%。記者邱德祥／攝影

台積電ADR周一（9月30日）下跌2.4%，收在173.67美元，較台北交易溢價14.9%。

美國股市周一上漲，為本季強勁走勢畫上句點，聯準會（Fed）主席鮑爾暗示並不急於很快降息，美國股市仍在尾盤擠出一波反彈。

道瓊工業指數小漲 17.15 點，漲幅 0.04%，至 42,330.15 點。標普 500 指數上漲 24.31 點，漲幅 0.4%，報 5,762.48 點；那斯達克綜合指數上漲 69.58 點，漲幅 0.4%，報 18,189.17 點。道瓊工業指數和標普500指數雙雙再創歷史新高。

費城半導體指數下跌0.9%；輝達（NVIDIA）微漲0.03%。

台灣加權股價指數周一大跌598.25點，收在22,224.54點，跌幅2.6%。台積電大跌4.3%，收在957.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 154.52 -4.22 151.00 2.33

中華電 CHT 125.61 -1.39 125.50 0.09

台積電 TSM 1,099.82 -2.42 957.00 14.92

聯電 UMC 53.32 -3.55 53.80 -0.89

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電 指數 美國

延伸閱讀

台積電股價跳水…跌出千金俱樂部 台股大逃殺

神祕賣單殺尾 權值股重傷…里昂、大摩等外資偷倒貨

台積電何麗梅：檢討離岸風電規範

台積電打造永續智慧管理中心 精進營業秘密管理

相關新聞

美、中股市牛氣沖天 不改經濟學家對前景觀望態度

全球兩大經濟體相繼推出振興經濟的財政措施，使市場前景更加光明。但經濟學家還不敢妄下定論。

道指史指再創新高 本月及本季全面上揚

史坦普500指數上漲，收盤創新高紀錄，結束一個月和一季的上揚走勢。

無懼鮑爾偏鷹談話 美股再創新高、寫下11年來最佳9月

美國股市周一上漲，為本季強勁走勢畫上句點，聯準會（Fed）主席鮑爾暗示並不急於很快降息，美國股市仍在尾盤擠出一波反彈。

石破茂震撼 日圓震盪日股挫…市場參不透新日相貨幣政策

日本股市在9月最後一個交易日開低走低，日經225指數終場重挫1,910點，因為被視為貨幣政策鷹派的石破茂，上周贏得自民黨...

鮑爾暗示年底前兩次會議各降1碼 說Fed不急於快速降息

聯準會（Fed）主席鮑爾表示，近期一口氣降息2碼不應該被解讀成接下來會躁進降息，央行將隨著時間推移下調利率，同時強調整體...

美元攀升 市場因鮑爾談話削減對Fed降息押注

美元周一走強，聯準會（Fed）主席鮑爾對貨幣指出偏鷹論調，導致市場減少Fed下次會議上再次降息 50 個基點的押注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。