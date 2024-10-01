台積電ADR連二日下跌 較台北交易溢價14.9%
台積電ADR周一（9月30日）下跌2.4%，收在173.67美元，較台北交易溢價14.9%。
美國股市周一上漲，為本季強勁走勢畫上句點，聯準會（Fed）主席鮑爾暗示並不急於很快降息，美國股市仍在尾盤擠出一波反彈。
道瓊工業指數小漲 17.15 點，漲幅 0.04%，至 42,330.15 點。標普 500 指數上漲 24.31 點，漲幅 0.4%，報 5,762.48 點；那斯達克綜合指數上漲 69.58 點，漲幅 0.4%，報 18,189.17 點。道瓊工業指數和標普500指數雙雙再創歷史新高。
費城半導體指數下跌0.9%；輝達（NVIDIA）微漲0.03%。
台灣加權股價指數周一大跌598.25點，收在22,224.54點，跌幅2.6%。台積電大跌4.3%，收在957.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 154.52 -4.22 151.00 2.33
中華電 CHT 125.61 -1.39 125.50 0.09
台積電 TSM 1,099.82 -2.42 957.00 14.92
聯電 UMC 53.32 -3.55 53.80 -0.89
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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