英國最後一座燃煤電廠關閉 成G7中首個棄用煤電國家

英國最後一座燃煤發電廠今天在最後一批輪班員工下班後已經正式關閉，終結這個帶動工業革命國家142年的煤電歷史，並成為七大工業國集團（G7）中首個棄用煤電的國家。

根據美國有線電視新聞網（CNN）的報導，位於英格蘭中部的索爾河畔拉特克利夫發電廠（Ratcliffe-on-Soar Power Station）的輪班工作人員在午夜結束最後一班之後，這座燃煤發電超過半世紀之久的電廠將步入歷史。擁有這座電廠的Uniper表示，在長達兩年的除役過程中，170名員工中的許多人會留下來。

英國政府讚揚索爾河畔拉特克利夫發電廠的關廠，是英國2030年底前所有發電都來自再生能源行動的里程碑。

英國因此成為G7中第一個廢除燃煤發電的國家，儘管包括瑞典和比利時等歐洲國家比英國早一步廢除燃煤發電。

英國能源部長尚克斯（Michael Shanks）表示，該電廠的關閉「代表一個時代的結束，煤炭工人大可為140多年來替我們國家提供電力的工作感到自豪。身為一個國家，我們欠幾代人一份感激之情」。

「煤炭時代或將結束，但我們國家良好能源就業的新時代才剛開始。」

全球第一座燃煤電廠Edison Electric Light Station於1882年在倫敦啟用。

索爾河畔拉特克利夫發電廠於1968年啟用，8座高聳的冷卻塔以及高達199公尺的煙囪，成為當地醒目的地標，每年數百萬開車行經M1高速公路和搭火車經過的旅客很難錯過。

根據英國「國家電網公司」（National Grid）的數據，1990年，燃煤發電占英國發電約80%，但到了2012年，燃煤發電已經降至39%，截至2023年，燃煤發電比例只剩下1%。

目前英國電力超過5成來自風力和太陽能等再生能源，其餘則來自天然氣和核能。

英國能源產業公會「英國能源」（Energy UK）副主席維亞斯（Dhara Vyas）說：「10年前，煤炭是我們國家的主要電力來源，占發電量1/3。」

「因此僅在10年後達到這一步，利用潔淨和低碳能源取代煤炭是一項了不起的成就。」

「當我們在能源轉型中瞄準更具野心的目標時，切記當初認為能以這樣的速度達成這樣改變的人寥寥無幾。」