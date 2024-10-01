無懼鮑爾偏鷹談話 美股再創新高、寫下11年來最佳9月

美國股市周一上漲，為本季強勁走勢畫上句點，聯準會（Fed）主席鮑爾暗示並不急於很快降息，美國股市仍在尾盤擠出一波反彈。

道瓊工業指數小漲 17.15 點，漲幅 0.04%，至 42,330.15 點。標普 500 指數上漲 24.31 點，漲幅 0.4%，報 5,762.48 點；那斯達克綜合指數上漲 69.58 點，漲幅 0.4%，報 18,189.17 點。道瓊工業指數和標普500指數雙雙再創歷史新高。

費城半導體指數下跌0.9%，台積電ADR再跌2.4%；輝達（NVIDIA）微漲0.03%。

本月，標普指數上漲 2%，創下 2013 年來最佳9 月表現，連續五個月上漲。本季下來，標普指數上漲 5.5%，那斯達克上漲 2.6%，道瓊工業指數上漲 8.2%。

鮑爾在田納西州納什維爾發表談話時強調，整體經濟基礎依然穩固，並預料今年將再降息兩次，共計50個基點。然而，他也暗示，若未來經濟數據不如預期，聯準會可能會更快進行降息。鮑爾講話後不久，美股走低，但隨後回升，收盤上漲。

鮑爾表示，「基準」情景是，Fed 接下來的兩次會議上每次僅將把利率調降0.25個百分點。他對經濟狀態持樂觀態度，但暗示如果未來的經濟數據比預期更差，Fed可能會更快降息。

美國公債殖利率攀升。10年期公債殖利率收在3.798%，高於上周五的3.751%。對短期利率近期前景更為敏感的2年期債券殖利率從3.562%升至3.648%。

Bowersock Capital Partners的Emily Bowersock Hill說：「多頭熬過了第3季這個今年最弱的階段，而且可能至少會保持到年底，因為企業獲利依舊強勁、利率走低，消費者仍在支出。」「我們預計第4季將與第3季非常相似，波動加劇但收尾強勁。」

Vital Knowledge的Adam Crisafulli說，鮑爾的談話略顯鷹派，他似乎表明市場應該考慮在今年內降息50而不是75個基點。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算11月降息50個基點的機率為35%，低於鮑爾講話前的37%和上周五的53%。

LPL Financial 首席全球策略師Quincy Krosby指出，Fed在 11 月會議之前將有更多數據需要評估。

芝加哥聯邦準備銀行總古斯比表達他對罷工的憂心，「任何會提高經營的成本並導致短缺的負面供應衝擊，我們都不得不予以應對，其影響從來都不會好」。 與此同時，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克接受路透訪問時表示，如果接下來的數據顯示就業成長放緩速度快於預期，他會對Fed在11月會議上再次降息0.5個百分點持開放態度。

Stellantis成為最新一家下修業績展望的歐洲大型汽車製造商后，汽車股重挫。福特汽車(Ford Motor)下跌2%，通用汽車(General Motors)下跌3.5%。

CVS Health上漲 2.4%，此前有報導說避險基金 Glenview Capital Management 將與這家醫療保健公司的高層會面，提出改善營運的辦法。