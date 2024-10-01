市場冷靜看待Fed主席暗示不激進降息 美股多收漲
儘管美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）暗示他不急於進一步降息，華爾街股市今天仍在尾盤拉出一波反彈，主要指數多收漲，其中道瓊和標普指數都創收盤新高紀錄。
道瓊工業指數小漲17.15點或0.04%，收42330.15點。
標準普爾指數上揚24.31點或0.42%，收5762.48點。
那斯達克指數上漲69.58點或0.38%，收18189.17點。
費城半導體指數下跌44.17點或0.85%，收5173.06點。
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