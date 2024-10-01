歐洲議會熱議中國電動車案 歐盟官員：調查完可協商

歐盟對中國電動車反補貼調查接近尾聲，歐洲議會貿委會今天熱議此案，歐盟貿易官員簡報說，調查結束後歐中仍可繼續協商解決方案，為這場歐中貿易「年度大戲」的結局增添更多變數。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）去年發動對中國進口電動車「反補貼」（anti-subsidy）調查案，依法今年10月30日前須完成最終調查，被視為近年歐盟與中國最大一樁貿易糾紛。

執委會貿易防衛主任盧卡斯（Martin Lukas）說，這個調查案執委會內部動員超過40位人員，是一般貿易防衛案件動用5、6人的好幾倍，上週他幾乎每天都跟中國官員開會，討論中方欲透過進口價格協商來避免歐盟加徵關稅的技術可行性。

盧卡斯是在應邀出席歐洲議會（EuropeanParliament）貿易委員會報告本案時做出前述表示。他指出，執委會調查發現中國政府對電動車產業的補貼涵蓋整個產業鏈，因此得以低價打進歐盟市場，來自中國的電動車在歐盟市占率從2020年的3.5%到今年第2季已達27.2%。

他並強調，打著中國自有品牌的電動車在歐盟市占率從2020年1.9%快速成長到今年第2季14.1%，而估計中國每年約有300萬輛電動車無法被中國本地消費市場吸收，這個數字是歐盟市場胃納量的2倍，中國過度補貼下的產能過剩對歐盟汽車產業帶來衝擊。

執委會打算建議歐盟國家同意採取加徵從7.8%到35.3%不等的反補貼稅（Countervailing Duties），盧卡斯強調，這個數字遠比美國、加拿大決定對中國電動車加徵100%關稅還低。

不過他表示，歐盟仍將與中國協商，且即便執委會於10月底前完成調查報告後，協商仍可持續進行。中國進口商8月間曾向執委會提出最低進口價格承諾，以緩解低價競爭質疑，但遭拒絕，盧卡斯說中方後來提出修正，「有一些進步」。

他指出，歐盟對中國所提協商方案的3大考量是符合世界貿易組織（WTO）規定、能有效解決補貼問題、能確實監督中方落實承諾。

這個案子受到歐洲議會貿委會議員熱烈討論，匈牙利籍的吉爾瑞（Eniko Gyori）質疑與中國發動貿易戰是基於誰的利益，因為企業會擔心報復、消費者想要便宜產品，歐盟國家裡也不乏反對者。

吉爾瑞隸屬親中的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在歐洲議會組成的「歐洲愛國者」（Patriots forEurope）黨團，她的說法立即引來其他黨團議員圍攻。

綠黨的捷克籍議員葛洛娃（Marketa Gregorova）表示發起貿易戰的罪魁禍首是中國；社會民主黨團（S&D）的法國籍議員格魯克斯曼（RaphaelGlucksmann）批評所謂「愛國者」卻經常反對捍衛歐盟利益的案子，保護外國的利益。

格魯克斯曼並提起歐盟太陽能產業被中國打敗的教訓，當時歐盟接受中國協商價格保證，結果卻無法監督中國出口商是否落實。他說「我們當時太天真，現在是時候展現我們不會受中國勒索而屈服，執委會、歐盟成員國必須堅強挺立，否則戰略性產業將被鏟除」。