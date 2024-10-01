彭博調查：Q4布局 美股優於美債

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美股。 路透
美股。 路透

最新的彭博Markets Live Pulse調查顯示，隨著聯準會（Fed）接下來有望持續降息，投資人看好年底前美股的表現將勝過美國公債和公司債。

在499名受訪者中60%預期美國股市第4季將帶來最佳報酬；至於美國以外地區，59%受訪者表示青睞新興市場甚於已開發市場，而且在加碼這些押注時，將避免傳統的避險資產，例如美債、美元和黃金。

BMO財富管理公司投資長馬永裕（音譯）表示：「美國經濟面臨的最大挑戰實際上是短期利率過高」，「我們已經轉向風險資產和美國股票，如果出現回檔，我們甚至會考慮增持」。

 MLIV Pulse調查顯示，59%的受訪者預期Fed年底前的剩餘兩次會議每次降息1碼、34%則預期兩次累計降息幅度為3碼甚至4碼。

高盛資產管理公司投資主管羅斯納表示，Fed和許多央行有很大的降息空間，「這為美國經濟創造尤其良好的環境。這並不能消除估值的緊張性，但使估值更加合理」。

關於年底前最好避免哪些交易，36%的受訪者（占比最大）提到做多石油，29%認為是買美國公債。原油價格近期大跌，原因是擔心OPEC+增產將帶動明年石油供應過剩。

美債目前正邁向連續第五個月上漲。雖然降息可以帶動債市，但由於就業市場表現仍強軔，各界對Fed降息的速度看法分歧，因此固定收益領域仍面臨許多疑慮。投資人對長天期的公債看法尤為謹慎，因為Fed放鬆政策之際，通膨有再度回升的風險。

此外，80%的受訪者預期，美元到年底將大致持平或貶值超過1%。今年迄今，追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣的DXY美元指數下跌1%。

Fed 美國公債 降息

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