石破茂震撼 日圓震盪日股挫…市場參不透新日相貨幣政策

日本股市在9月最後一個交易日開低走低，日經225指數終場重挫1,910點，因為被視為貨幣政策鷹派的石破茂，上周贏得自民黨黨魁選舉，將接任日本首相，令原先押注高市早苗會勝出並推出寬鬆貨幣政策的投資人措手不及。日圓盤勢則劇烈震盪，兌美元匯率一度升破142日圓，但隨後又回落。

「石破茂震撼」導致東京股市30日收盤重挫4.8%，以出口商災情最慘重，Sony、豐田汽車和東京威力科創分別大跌近3%、7.6%和近8%。日圓兌美元匯價在27日石破茂確認當選黨魁前一度跌抵146.50日圓，30日盤中最高曾升值0.4%，報141.65日圓，但之後又曾貶值0.55%至142.99日圓。

日圓匯價走勢

石破茂曾批評日本央行（日銀）在過去十年採取的超寬鬆貨幣政策。他8月接受路透訪問時曾說，日銀結束負利率政策是「正確的政策走向」。石破茂上周五擊敗貨幣政策鴿派人士高市早苗獲勝，但當時股市與債市已收盤，市場反應未能即時得知。不過，石破茂當選後，為緩解日股30日開盤後可能出現的賣壓，周末期間他向媒體表示，以日本目前經濟狀況而言，貨幣政策必須維持寬鬆，理由是現在還無法斷定能擺脫通縮，現在不應該討論利率。因此他的立場如何，目前似乎還難以確認。

另據共同社報導，加藤勝信有望出任財務大臣，這使得情況更複雜。儘管加藤身為「安倍經濟學」支持者，預料能緩解市場對於石破茂可能大幅削減前首相安倍晉三的再通膨政策的擔憂，但加藤5月曾呼籲繼續推動貨幣政策正常化。

盛寶外匯策略主管查娜娜說，這些人事變動「為日圓增加了不確定性」，「石破茂的鷹派言論很有可能會影響日銀的政策思路。我們仍預期日銀將謹慎對待進一步升息，但工資-物價螺旋式上升顯示，日本央行有進一步正常化政策的空間。」

另外，石破茂曾支持提高公司稅和投資所得稅，也對股市構成另一道障礙。

彭博分析師克蘭菲德認為，日股不佳的走勢可能會延續至10月大選。石破茂30日宣布，他將在10月27日舉行國會大選。這也代表日銀在10月31日會議可能會維持利率政策不變，但接下來要觀察石破茂帶領的政府會如何影響日銀12月的會議。

野村證券策略師神谷一夫表示，大部分的拋售可能已經告一段落，日經225指數的38,000點大關顯然有強力支撐，已經有築底跡象。