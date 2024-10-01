降低對輝達依賴 字節跳動新AI改用華為晶片

路透報導，TikTok的大陸母公司字節跳動新開發的人工智慧（AI）模型，計劃改以華為的晶片為主，減少對輝達（NVIDIA）晶片的依賴。

報導指出，美國2022年開始管制高階AI晶片出口以來，字節跳動已經轉向國內供應商尋求貨源，並加速發展自有的AI技術。

知情人士告訴路透，字節跳動在AI競賽中的下一階段，將採用華為的Ascend 910B晶片來訓練大型語言AI模型。但也有消息人士透露，字節跳動正在規劃一個新的AI模型，但無法確認是否會使用華為的晶片。

根據報導，字節跳動已採用Ascend 910B用於運算需求較低的推理任務。據了解字節跳動今年已採購超過10萬顆Ascend 910B晶片，但截至7月拿到的還不到3萬顆，交貨進度太慢，無法滿足公司的需求。

據報導，字節跳動不僅已是華為AI晶片的主要買家，也是輝達專為大陸市場設計的H20 AI晶片的最大買家。

消息人士透露，字節跳動也是微軟在亞洲透過雲端運算來採用輝達晶片的最大客戶。

消息人士指出，字節跳動無法確定新模型的進度，即因為國內晶片供貨有限，且相較於H20晶片的運算能力不足。