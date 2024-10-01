全球電網設施投資勁揚
由於人工智慧（AI）相關產業高度繁榮，帶動電力需求激增，已促使企業界開始大量投資電網基礎設施，帶動全球加速擴建電力傳輸網路。再生能源電力占全球電力總供給量的比率接近三分之一，創新高，風電與太陽能電力設施的裝設量成長率也創新高。國際能源總署（IEA）預估，未來五年內全球將有約3.7兆瓦的新再生能源電量上線。
以往由於電網無法支持再生能源的成長速度，使大量的電力可能即將被浪費掉。但現在由於AI相關產業電力需求龐大，已促使企業界開始大量投資，以擴充電網基礎設施，認為這些投資將能迅速回收。
日本全國最大電力業者東京電力公司將在2027年之前投資逾30億美元，透過旗下的東電電網公司擴建電網；東電今年在千葉縣印西市建立大規模變電站，是20多年來次首次，就是因為Google及日本NEC集團在此一地區設立資料中心，使電力需求激增。
日本電網投資增加，國內最直接的受益者是日立，因為該公司生產電網及負載調度系統所需的硬體設備。
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