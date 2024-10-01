英國全面淘汰燃煤發電

英國將成為七大工業國（G7）中頭一個終止燃煤發電的國家，最後一座位於英格蘭中部的電廠預定9月30日關閉，為英國超過140年燃煤發電的歷史畫下句點。

早在2015年，英國便宣布計劃接下來十年內將陸續關閉燃煤電廠，以利達成氣候目標。當年，英國尚有近30%的電力來自燃煤發電，但這一比率去年已降至僅剩1%多。

「脫煤者聯盟」（PPCA）秘書處負責人史科魯普斯卡說：「英國已經證明，以前所未有的速度淘汰燃煤發電是可能的。」

燃煤發電減少，有助於降低英國的溫室氣體排放，自1990年以來，英國的溫室氣體排放量已減少一半以上。去年英國每度電碳排不到200公克，較2014年銳減58%。相形下，德國每度電減少38%的二氧化碳，美國則減少35%。

英國目標是到2050年達到淨零排放，並計劃在2030年前將電力事業去碳化，欲達此目標需要快速擴大採用風能和太陽能等再生能源。

碳排限制引發英國第一波燃煤電廠關閉潮，半數都在2015年大型燃燒廠排放規定（LCPD）的遵循期限前關廠、或轉為其他燃料。

與此同時，英國燃煤電廠也逼近其40年使用年限的尾聲。因此，電廠營運商也較不想繼續營運並遵循排放限制，因為這需要龐大的資本投資，潛在營收卻相當有限。另外，碳定價提高了業者的營運成本，也是過去十年英國汰除燃煤電廠的重要因素之一。

在燃煤電廠紛紛關閉之際，英國2014年引入容量市場，有助緩解供電短缺的疑慮。政府還輔以差價合約競標、再生能源責任計畫，鼓勵捨棄燃煤發電的業者，投向風電、光電的環抱。能源大臣尚克斯發布新聞稿說：「燃煤的時代或許正要結束，但我國創造優質能源工作的新時代才剛剛開始。」

能源排放約占溫室氣體總排放量的四分之三，科學家表示，必須限制使用化石燃料才能達到巴黎氣候協議所設定的目標。今年4月，G7同意在2030~2034年汰除燃煤發電，但給予依賴燃煤的經濟體一點緩衝，此舉引來環保團體批評。

全球能源監測研究分析師謝爾表示，「要確保2035年的目標得以實現並提前至2030年，還有很多工作要做，特別是在日本、美國和德國」。燃煤發電仍占德國電力超過25%，日本則超過30%。