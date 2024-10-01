快訊

清水所長遭拖行撞護欄不幸殉職 凶殘女駕駛棄車逃遭逮

山陀兒將南高屏登陸 吳德榮：眼牆伴隨破壞性風雨 強度勝賽洛瑪

山陀兒升格強颱 最新路徑曝 台東大豪雨、8縣市豪大雨

歐洲兩車廠調降全年財測

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
歐洲車廠股價表現
歐洲車廠股價表現

歐洲車廠近期頻傳利空，繼福斯、賓士和BMW之後，Stellantis和英國車廠Aston Martin 30日也相繼宣布調降全年財測，主因受到中國大陸對進口車需求下滑、陸廠競爭與供應鏈受阻等因素拖累。

Stellantis示警，2024年經調整後的營業利益率為5.5%~7%，低於原先預測的10%，自由現金流量將介於負50億至負100億歐元（112億美元）間。將擬訂計畫以降低產量並增加促銷獎勵方案的開支，因應逐漸放緩且競爭加劇的汽車市場。但該廠還面臨美國高庫存量的挑戰。Stellantis的目標是在明年初以前，消化10萬輛該地區截至6月底的43萬輛庫存。

Aston Martin同日也宣布，今年全年毛利率預期將「略」低於40%，遜於原先約40%的目標；今年上半年自由現金流量也將為負值。此外，今年第3季經調整後的營業利益和批發銷售量，都將低於市場預期。

Stellantis股價30日義大利股市盤中一度跌15%，為2020年3月以來單日盤中最大跌幅；Aston Martin在倫敦更一度重挫28%。歐洲Stoxx汽車與零件指數一度大跌4%，近100億美元市值就此蒸發。

Aston Martin將全年批發銷售量目標，由7,000輛調降至6,000輛，主因零組件供應商交貨延遲。執行長霍馬克說，必須調降交車量目標，以抵抗中國需求減弱和供應鏈成本高昂的衝擊。

Aston Martin說，該公司全年息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）將可能落在接近、但不到20%的水準，低於原先比20%稍高的目標。

兩家車廠的壞消息，呼應數周來歐洲多家車廠獲利示警。福斯汽車27日下修全年財測，是三個月來第二度發布獲利預警，怪罪「市況不佳」拖累銷售。賓士和BMW近期也調降全年財測，理由是需求疲弱，以及電動車銷售成長放緩，加深對汽車產業惡化的擔憂。

庫存 流量 福斯

延伸閱讀

限量引進30台手排！全新BMW M2 雙門跑車 375萬元預售正式啟動

台積電最後一盤爆1.6萬張賣單 收957元市值24.6兆

外資連七買但ADR大跌4.74% 台積電跌破千元

全球市場觀測站／日本資訊股 利多加持

相關新聞

道指史指再創新高 本月及本季全面上揚

史坦普500指數上漲，收盤創新高紀錄，結束一個月和一季的上揚走勢。

石破茂震撼 日圓震盪日股挫…市場參不透新日相貨幣政策

日本股市在9月最後一個交易日開低走低，日經225指數終場重挫1,910點，因為被視為貨幣政策鷹派的石破茂，上周贏得自民黨...

G7第1國 英國關閉最後一座燃煤電廠

英國九月卅日成為七大工業國集團（Ｇ７）第一個終止燃煤發電的國家，其最後一座位於英格蘭中部的電廠同日關閉，為英國長達一四二...

彭博調查：Q4布局 美股優於美債

最新的彭博Markets Live Pulse調查顯示，隨著聯準會（Fed）接下來有望持續降息，投資人看好年底前美股的表...

全球極端氣候 推升食品通膨…彭博農業現貨指數大漲

從亞洲到美洲的乾旱、暴雨和火災，引發了對農作物收成的擔憂，進而推高了主食價格，最終可能導致食品雜貨的售價上漲。

OECD：全球企業稅率回升

經濟合作發展組織（OECD）總結全球稅制趨勢的最新報告顯示，在經過多年下滑後，全球的企業所得稅率去年趨於穩定，調升稅率的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。