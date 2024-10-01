歐洲兩車廠調降全年財測

歐洲車廠近期頻傳利空，繼福斯、賓士和BMW之後，Stellantis和英國車廠Aston Martin 30日也相繼宣布調降全年財測，主因受到中國大陸對進口車需求下滑、陸廠競爭與供應鏈受阻等因素拖累。

Stellantis示警，2024年經調整後的營業利益率為5.5%~7%，低於原先預測的10%，自由現金流量將介於負50億至負100億歐元（112億美元）間。將擬訂計畫以降低產量並增加促銷獎勵方案的開支，因應逐漸放緩且競爭加劇的汽車市場。但該廠還面臨美國高庫存量的挑戰。Stellantis的目標是在明年初以前，消化10萬輛該地區截至6月底的43萬輛庫存。

Aston Martin同日也宣布，今年全年毛利率預期將「略」低於40%，遜於原先約40%的目標；今年上半年自由現金流量也將為負值。此外，今年第3季經調整後的營業利益和批發銷售量，都將低於市場預期。

Stellantis股價30日義大利股市盤中一度跌15%，為2020年3月以來單日盤中最大跌幅；Aston Martin在倫敦更一度重挫28%。歐洲Stoxx汽車與零件指數一度大跌4%，近100億美元市值就此蒸發。

Aston Martin將全年批發銷售量目標，由7,000輛調降至6,000輛，主因零組件供應商交貨延遲。執行長霍馬克說，必須調降交車量目標，以抵抗中國需求減弱和供應鏈成本高昂的衝擊。

Aston Martin說，該公司全年息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）將可能落在接近、但不到20%的水準，低於原先比20%稍高的目標。

兩家車廠的壞消息，呼應數周來歐洲多家車廠獲利示警。福斯汽車27日下修全年財測，是三個月來第二度發布獲利預警，怪罪「市況不佳」拖累銷售。賓士和BMW近期也調降全年財測，理由是需求疲弱，以及電動車銷售成長放緩，加深對汽車產業惡化的擔憂。