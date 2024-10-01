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追漲陸股 外資看法不同

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

陸股市在政策一連串做多而狂漲之際，私人銀行業者瑞士隆奧（Lombard Odier）卻早已完全出脫所有大陸股票和債券，且表示毫不後悔。這也凸顯對於大陸近日來推出刺激措施是否能帶動市場和經濟，各界看法不一。

瑞士隆奧投資長史卓貝克（Michael Strobaek） 去年11月上任後頭一個重大決策，就是出清所有大陸資產。他上周五（27日）接受彭博專訪時表示，「我清空了所有中國資產」，轉進美國股票、公債和美元，而這決策「效益極佳」。

大陸當局祭出一系列刺激措施之下，陸股上周創下2008年來最大漲幅，但史卓貝克毫不後悔。他表示大陸部位目前是零。

史卓貝克這番談話也凸顯投資人之間對於大陸推出的刺激措施是否引發市場廣泛反彈的看法不一。億萬富豪投資人泰珀（David Tepper）表示正加碼凡跟大陸有關的「一切」。Eurizon SLJ Capital的任永力上周在給客戶的報告中則表示，陸股可能出現「認真反彈」。

但史卓貝克不以為然，「我不認為這會對股市或經濟產生持久影響」，「這是短期措施，用來提振市場信心。但當官方以任何實質方式介入資本市場時，我通常認為不是個好兆頭。」

投資人 資產 陸股

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