陸刺激政策帶旺澳洲股匯

澳洲股市在9月最後一個交易日再創收盤新高，澳幣也一度觸及19個月新高，因為中國大陸降息和推出財政支持措施的預期，強化各界對經濟改善的期望，並帶動中國本身的市場以及受中國經濟增長影響的所有資產同步上漲。

澳洲標普ASX 200指數上漲0.7%，收在8,269.8點，再創收盤新高，11個交易日來第七次改寫歷史新高紀錄，9月月線上漲2.2%。

大宗商品類股在中國上周宣布經濟刺激措施後再次領漲，力拓、必和必拓和Fortescue的股價漲幅介於1.3%至2.9%之間。

澳幣30日盤中則升至19個月高點，主要是拜中國祭出房地產等刺激政策所賜，澳幣兌美元30日在亞洲盤一度升值升至0.6941美元。

KCM Trade公司市場分析師瓦特爾表示，中國大陸是澳洲最大且毫無疑問是最重要的出口市場，因此如果那裡的經濟確實開始出現改善跡象，澳洲自然是受惠者之一。