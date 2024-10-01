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OECD：全球企業稅率回升

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
經濟合作發展組織（OECD）總結全球稅制趨勢的最新報告顯示，在經過多年下滑後，全球的企業所得稅率去年趨於穩定。 （路透）
經濟合作發展組織（OECD）總結全球稅制趨勢的最新報告顯示，在經過多年下滑後，全球的企業所得稅率去年趨於穩定。 （路透）

經濟合作發展組織（OECD）總結全球稅制趨勢的最新報告顯示，在經過多年下滑後，全球的企業所得稅率去年趨於穩定，調升稅率的地區多過調降的地區，為2016年首見。

據OECD在9月30日發布的「稅制政策改革2024」報告，雖然去年觀察到的企業所得稅調升多為「大規模」調升，但各國也同時致力於稅基折減措施，或是稅捐優惠，以吸引或維持投資。特別是獎勵綠能投資的稅捐優惠，更是出現全球普遍增加的趨勢。

該報告表示，這種趨勢在高或中高收入國家最為顯著，這些國家經常尋求提倡投資電動車、乾淨能源轉型，或是乾淨科技。

美國拜登政府2022年簽署通膨削減法（IRA），包括提供投資乾淨能源計畫的企業數十億美元稅捐優惠。日本政府也設立為期十年的稅捐優惠，鼓勵企業生產綠色鋼材、綠色化學原料和永續飛機燃料等特定商品。

各國表示，提高企業所得稅的主要原因，是為了籌措更多稅收。

法國世界報報導，法國政府正考慮對營收超過10億歐元（11億美元）的大企業課徵8.5%的臨時額外稅，並對買回庫藏股課徵相當於名目資本價值減少8%的新稅，以降低預算赤字；個人所得稅則將維持不變，政府也將減少公共支出。

只不過，與總統馬克宏同黨的27名議員上周末投書到論壇報反對增稅，可能帶給這項計畫龐大壓力。這些議員表示，這項動作可能違反馬克宏不對企業和富有家庭增稅的親商派口號。

法國財政和預算部長上周警告，政府預算赤字比預期還要大幅擴大，今年超過國內生產毛額（GDP）的6%，將採取強硬行動，保護法國不失去歐洲最安全債券市場的地位。

法國 綠色 馬克宏

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