全球極端氣候 推升食品通膨…彭博農業現貨指數大漲

從亞洲到美洲的乾旱、暴雨和火災，引發了對農作物收成的擔憂，進而推高了主食價格，最終可能導致食品雜貨的售價上漲。

追蹤九大農產品的彭博農業現貨指數，9月可望大漲約7%，邁向2022年初俄羅斯入侵烏克蘭導致農產品價格飆升以來的最大漲幅。洪水和過度乾燥的天氣正在威脅從巴西、越南到澳洲等地的蔗糖、穀物和咖啡產量。

澳盛銀行集團控股（ANZ）的農業企業洞察部門主管懷海德表示，「我們最近看到惡劣天氣條件的交織作用，推升了價格」，供應的不確定性促使買家願意支付更高的價格。

彭博農業現貨指數月線表現

這扭轉了今年稍早的情況，當時食品價格主要受到中國大陸等主要市場供應旺盛及需求疲軟所抑制。澳洲聯邦銀行（CBA）的永續和農業經濟主管沃茲內森斯基表示，如果這波漲勢持續下去，可能會影響超市貨架的價格。

這項農業指數追蹤用於餵養牲畜、增加飲料甜味，以及烘焙麵包的主食。在西非的供應短缺後，生產巧克力的重要原料可可豆價格在今年反彈，天氣因素也導致一些國家的蔬菜價格飆升。

芝加哥小麥期貨9月大漲約6%，結束連三黑的頹勢，因投資人擔心主要出口國的惡劣天氣可能進一步擠壓已降至九年低點的全球庫存。澳洲的農地面臨乾旱和霜凍的威脅，黑海地區的降雨不足將影響明年作物的播種。

此外，由於最大生產國巴西正在因應數十年來最嚴重乾旱，黃豆期貨9月將創下兩年來最大月漲幅。巴西的甘蔗田也發生火災，導致9月糖期貨價格上漲近17%。

阿拉比卡咖啡的價格攀升至2011年以來最高，因為惡劣的天氣也影響了適逢關鍵開花期的咖啡樹。價格通常較便宜的羅布斯塔咖啡豆也受惡劣天氣影響，現在的價格幾乎與阿拉比卡豆並駕齊驅。

在東南亞地區，隨著樹木老化，棕櫚油的供應吃緊，期貨價格攀至五個月高點。政府數據並顯示，截至9月24日，避險基金押注進一步農產品上漲，增加了對糖、黃豆粉和可可豆的淨多頭押注。