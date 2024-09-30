印度塔塔iPhone零件廠大火後繼續停工 防火勢再起

印度塔塔電子公司位於印度南部的1座蘋果iPhone手機零件製造廠週末發生大火，官員今天表示，這座工廠將維持無限期停工，等待當局採取行動防範這場火災造成進一步損害。

路透社報導，印度塔塔集團（Tata Group）旗下的塔塔電子（Tata Electronics）與鴻海同為美國蘋果公司（Apple Inc.）在印度主要供應商。起火工廠位於坦米爾那都邦（Tamil Nadu），火勢在28日凌晨爆發，並已於當天撲滅，但造成10人輕傷及工廠停工。

救難人員今天仍在清理廠房殘骸，由於災情嚴重，官員難以進行調查作業。

昨天前往現場查看的印度高階衛生官員薩蒂夏（Shilpa Prabhakar Satish）告訴路透社，這座工廠「被燒掉很多，裡面伸手不見五指」。她還說廠房「結構搖搖欲墜，天花板不斷掉下來，甚至沒辦法走進去」。

當地消防官員維路（M. Velu）則透過電話對路透社表示：「由於移走火災時掉落的廠房外棚過程中可能再次引發火勢或冒煙，我們已在工廠附近部署幾輛消防車。」他與塔塔都說，起火原因仍在調查中。

這座工廠替iPhone製造重要的背板和一些其他零件，同廠區還有另座工廠原定最晚今年底開始組裝iPhone，目前不清楚計畫是否會受影響。

這是蘋果在印度的iPhone供應鏈最新一起意外事件。蘋果正尋求將供應鏈分散到中國以外地方，並將印度視為重要的成長來源市場。蘋果尚未對這起火災置評。