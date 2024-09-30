快訊

青春回憶少一間 開業21年「肯德基台大店」今夜熄燈

政治比氣長！石破茂：從「吃冷飯」到勝利的豬排咖哩飯

印度塔塔iPhone零件廠大火後繼續停工 防火勢再起

中央社／ 印度清奈30日綜合外電報導
蘋果鎖定印度，力求分散大陸以外的製造和營收來源。路透
蘋果鎖定印度，力求分散大陸以外的製造和營收來源。路透

印度塔塔電子公司位於印度南部的1座蘋果iPhone手機零件製造廠週末發生大火，官員今天表示，這座工廠將維持無限期停工，等待當局採取行動防範這場火災造成進一步損害。

路透社報導，印度塔塔集團（Tata Group）旗下的塔塔電子（Tata Electronics）與鴻海同為美國蘋果公司（Apple Inc.）在印度主要供應商。起火工廠位於坦米爾那都邦（Tamil Nadu），火勢在28日凌晨爆發，並已於當天撲滅，但造成10人輕傷及工廠停工。

救難人員今天仍在清理廠房殘骸，由於災情嚴重，官員難以進行調查作業。

昨天前往現場查看的印度高階衛生官員薩蒂夏（Shilpa Prabhakar Satish）告訴路透社，這座工廠「被燒掉很多，裡面伸手不見五指」。她還說廠房「結構搖搖欲墜，天花板不斷掉下來，甚至沒辦法走進去」。

當地消防官員維路（M. Velu）則透過電話對路透社表示：「由於移走火災時掉落的廠房外棚過程中可能再次引發火勢或冒煙，我們已在工廠附近部署幾輛消防車。」他與塔塔都說，起火原因仍在調查中。

這座工廠替iPhone製造重要的背板和一些其他零件，同廠區還有另座工廠原定最晚今年底開始組裝iPhone，目前不清楚計畫是否會受影響。

這是蘋果在印度的iPhone供應鏈最新一起意外事件。蘋果正尋求將供應鏈分散到中國以外地方，並將印度視為重要的成長來源市場。蘋果尚未對這起火災置評。

印度 火災

延伸閱讀

印度超車南韓 成為外資今年買超最多的新興亞股

台北愛樂室內合唱團當文化大使 赴印度演唱台灣歌謠

回收手機抽筆電、iPhone 16 竹市再加碼1000 mL洗碗精

和碩董座童子賢挺i16 樂觀後市 強調別盯著短期表現

相關新聞

日股又為何嚇到重挫1,900點？ 分析師說一路動盪到「這時候」

日本股市今天收盤重挫將近5%，因為被視為貨幣政策鷹派的石破茂上周五贏得自民黨黨魁選舉、將接任首相，令原先押注高市早苗會勝...

美股早盤小跌 投資人審慎等待Fed主席鮑爾發言

美股30日早盤小跌，在上周大漲過後，投資人停下腳步，審慎等待今日稍晚美國聯準會（Fed）主席鮑爾的發言，以及本周將公布的...

印度塔塔iPhone零件廠大火後繼續停工 防火勢再起

印度塔塔電子公司位於印度南部的1座蘋果iPhone手機零件製造廠週末發生大火，官員今天表示，這座工廠將維持無限期停工，等...

Google投資10億美元 在泰國建立數據中心

泰國總理貝東塔今天和Google和其母公司Alphabet的總裁暨投資長波拉特會面。貝東塔承諾會持續發展數位政策，波拉特...

印度超車南韓 成為外資今年買超最多的新興亞股

外資9月以來買超印度66.7億美元，今年來對印度買超金額為117.6億美元，超車南韓的113.6億美元，成為新興亞股第一...

周五舉行高達45%的關稅表決 歐盟稱之後還可繼續談

據彭博新聞周六（9月28日）援引知情人士報道，歐盟計劃於本周五（10月4日）就是否對中國制造的進口電動汽車征收高達45%的關稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。