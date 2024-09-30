美股早盤小跌 投資人審慎等待Fed主席鮑爾發言

美股30日早盤小跌，在上周大漲過後，投資人停下腳步，審慎等待今日稍晚美國聯準會（Fed）主席鮑爾的發言，以及本周將公布的多份就業報告。

道瓊工業指數30日早盤下跌198點，或0.5%；標普500指數和那斯達克指數接近平盤；費城半導體指數跌0.3%；台積電ADR跌1%。

道瓊工業指數上周五收盤創下紀錄新高，標普500指數也逼近歷來高點。這兩大指數月線都料將創下連五個月上漲，一反過去9月股市平均低迷的趨勢。

Fed近兩周前啟動政策寬鬆，引發出的漲勢推動了華爾街三大指數季線上漲。

近期數據反映出美國物價壓力確實呈現放緩趨勢，整體經濟表現也十分良好，這將提供Fed足夠空間進行進一步的降息來支撐勞動市場，同時又能避免經濟陷入衰退。

只不過，經濟學家表示，在這最新一輪Fed與通膨的搏鬥中，任何制定利率的失誤都將可能導致明年經濟面臨風險，因此市場正在等待Fed主席今日稍晚的談話。

此外，投資人也將密切關注本周稍晚的8月職缺報告和9月就業數據，以及企業活動預估最終值，以尋找經濟和降息前景的線索。

市場目前對Fed 11月會議的動作看法分歧，據芝商所（CME）的FedWatch工具，押注降息2碼的機率，從上周的53%下降為38.5%，降息1碼的為61.5%。