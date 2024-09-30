Google投資10億美元 在泰國建立數據中心

泰國總理貝東塔今天和Google和其母公司Alphabet的總裁暨投資長波拉特會面。貝東塔承諾會持續發展數位政策，波拉特宣布Google將在泰國投資10億美元，建立數據中心和雲端區域。

泰國新任總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天在總理府會見並宴請波拉特（Ruth Porat），泰國總理府會後發布新聞稿做上述表示。

貝東塔在致詞時表示，去年11月也就是前總理賽塔（Srettha Thavisin）任內，促成Google和泰國的數位經濟及社會部簽署合作備忘錄，雙方著重在雲端系統，協助加強泰國的數位競爭力和加速數位轉型過程，貝東塔表示自己將會繼續推動這樣的合作關係。

貝東塔表示，加強數位經濟是泰國轉型的重要關鍵，透過加強民眾的數位能力，減少不平等並提供更多機會，泰國不只會提供穩定的基礎設施，而且會中立地使用這些技術。

貝東塔也指出，泰國正在積極建立乾淨能源機制，例如直接能源採購協議（Direct Power PurchaseAgreement ），並尋找新來源以讓投資方有獲得乾淨能源的管道。

此外，貝東塔表示，建立數位法規環境也很重要，泰國其中一項關鍵的政策就是雲端優先政策（CloudFirst Policy），能讓政府透過適合數位時代的彈性法規，加強數位服務、數據管理和網路安全。

貝東塔表示很高興看到Google和投資促進委員會（BOI）密切合作打造Google在泰國第一座數據中心，她希望Google能和泰國的教育機構合作，加強未來人才的數位能力。

波拉特回應表示，Google會投資10億美元在泰國建立數據中心和雲端區域（Data Center and CloudRegion），預估2025年到2029年間，平均每年將為泰國帶來1萬4000個工作機會，並在2029年前，為泰國GDP注入40億美元。