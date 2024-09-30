印度超車南韓 成為外資今年買超最多的新興亞股

外資9月以來買超印度66.7億美元，今年來對印度買超金額為117.6億美元，超車南韓的113.6億美元，成為新興亞股第一；今年以來，外資對台股賣超119.4億美元最重，再來是越南的26億美元。

今年以來，新興亞股仍以台股最優，漲幅為23.9%，再來是印度的16.6%，泰國最弱，仍有2.3%的漲幅。

外資大幅買超印度，推升印度股市再創歷史新高。群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度景氣持續火熱，政府政策支持經濟成長，包括擴大支出推動基礎建設、改善農村經濟和經商環境等，有助經濟結構持續改善，吸引海外廠商投資，加上印度擁有廣大的消費人口，內需經濟動能佳，在在有利印度股市。

安聯投信台股團隊指出，短線上人工智慧（AI）主題雖缺乏亮點，但仍有基本面支撐，因此可關注10月營收、財報等營運數據，與重要法說所釋放的訊息。盤面上將維持類股輪動，題材上可關注晶片廠，AI相關、先進製程等能見度較高的族群或主題。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，中國大陸推出政策紅利帶動陸股大漲。資金效應挹注台股傳產族群獲得買盤，短線可留意陸股相關受惠族群，中長線則可著重半導體供應鏈、設備、化學品、AI相關、生技醫療、核心消費等具成長動能的類股。