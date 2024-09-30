周五舉行高達45%的關稅表決 歐盟稱之後還可繼續談

據彭博新聞周六（9月28日）援引知情人士報道，歐盟計劃於本周五（10月4日）就是否對中國制造的進口電動汽車征收高達45%的關稅進行投票。周一（9月30日）路透社確認了以上表決日期。

據悉，歐盟成員國已經收到了擬議措施的法規草案，關稅水平是在9月計算出的。

由於歐盟與北京旨在避免征收新關稅的最後談判尚未結束，投票時間比最初的略有推遲。原定的投票日是9月25日。不過，一名匿名人士對彭博社表示，表決日期仍可能發生變化。

路透社周一（9月30日）報道稱，即便最終進口關稅的投票結束後，仍將繼續與中國進行談判。

如果成員國通過關稅投票，新的關稅將於11月開始實施，為期5年。但是如果有15個代表歐盟65%以上人口的成員國投票反對，關稅措施即被否決。這些新的關稅是在現有10%稅率基礎上的額外關稅，最高可達35%，最終關稅可最高達到45%。

德國西班牙反對關稅措施

根據各方一致的報道，雖然歐委會對關稅投票的通過持樂觀態度，但也對產生的後果保持謹慎。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）最初支持關稅措施，但在9月訪華後公開呼籲應重新考慮這一政策，表示反對征收關稅。德國也一直在推動與北京達成協議。西班牙和德國均認為，關稅措施可能導致貿易戰。中國是歐盟第二大貿易伙伴，去年雙方的貿易額達到7390億歐元。

德國聯邦經濟部長哈貝克（Robert Habeck）上周一（9月23日）表示，「我不贊成反補貼關稅，因為這可能導致反制措施，並將我們卷入與中國的關稅爭端，甚至關稅戰。」他說，更好的方案是「政治解決」，「我正在努力尋找一種不會將我們引入關稅戰的政治解決方案。」

以最低限價取代關稅？

據悉，歐盟和中國正在討論的解決方案，包括建立一個控制價格和出口量的機制，作為關稅的替代方案。相關媒體（efahren.com）報道，中國商務部長王文濤與歐盟委員會負責貿易事務的副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）日前顯然在布魯塞爾達成某種一致，未來中國汽車制造商將被要求在歐洲以最低限價銷售其電動汽車；作為交換，歐盟將撤回計劃中的關稅增加。

不過，具體價格如何設定仍需進一步討論。中國商務部發言人於9月26日表示，雙方的技術團隊目前正「抓緊就靈活的價格承諾方案進行磋商，全力以赴爭取在終裁前就解決方案框架達成共識」。

（綜合報道）

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