日本山葉發動機社長日高祥博卸任 欲專心顧家人

日本大型車廠山葉發動機（Yamaha Motor）今天宣布，61歲的社長日高祥博因為希望「專心照顧家人」，因而卸下社長職務。他的職位由64歲會長渡部克明兼任。

「朝日新聞」報導，這項人事異動今天生效。

日高9月16日在靜岡縣磐田市的家中就寢時，疑似被同住的女兒持菜刀刺傷左手腕。他的女兒當天被警方依殺人未遂罪嫌緊急逮捕。

日高今天發布聲明，針對之前的事件引發騷動致歉之外，也表示「身為父親，我希望可以專心照顧家人，因此做出這個決定」。

他也聲稱，「目前（公司）正處於規劃下期中期經營計畫的重要時期。以渡部會長為首的經營團隊也能理解我的想法，因此也將這項任務交付給他們」。

日高2018年1月就任山葉發動機的社長，任內著力於機車電動化，以及擴大工具機等事業。

而接任社長的渡部，1982年進入山葉發動機任職，歷任副社長等要職，2022年1月接下具有代表權的會長。