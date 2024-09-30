「德波捷」交界人口流失 台灣為當地帶來發展機遇

德國東部長期面臨人口老化、勞動力流失問題，隨台積電德勒斯登廠落地，薩克森邦各縣市紛紛向台灣招手，吸引供應鏈台廠與員工入駐，盼有朝一日被納入「薩克森矽谷大生活圈」，重振當地經濟活力。

從聖地牙哥到基輔，全長4500公里的「Via Regia」是橫貫歐洲大陸最長也最古老的貿易路線，德國東部哥利茨（Görlitz）因地處這條商道的中心位置，成為中世紀歐洲最富庶城市之一。

16世紀大航海時代開啟，歐洲貿易重心由陸路轉向沿海，哥利茨逐漸失去貿易樞紐地位；兩德統一後，隸屬前共產東德的哥利茨，國營企業更因私有化後因競爭力不足紛紛倒閉，經濟衰退加劇人口外移速度。

據官方人口普查，哥利茨縣（Landkreis Görlitz）人口逐年下滑，從兩德統一初期36萬下降至今日約24萬人，流失超過1/4的居民多為出走謀生的青壯年勞動力，老化人口結構加劇產業發展與轉型困難。

縣長辦公室主任萊曼（Susanne Lehmann）向中央社透露，人口流失是當前哥利茨縣面臨最棘手問題，「年輕人到外地上大學後就不回來了，傳統產業與商家都找不到人接手。」

「跨文化週」營造移民友善環境 縣長力促「台灣日」

與哥利茨接壤的波蘭與捷克，因此成為勞動力補充重要來源，雖人口外移嚴重，外籍移民卻有不小增長，數量是十年前的3倍。萊曼說，除了中東與烏克蘭的難民，來自波蘭與捷克的西進移居者佔移民大宗。

為營造對移民友善環境，每年9月「德波捷」交匯處哥利茨縣邊境城市齊陶（Zittau）會舉辦涵蓋展覽、文化工作坊、學術座談等多元活動的「跨文化週」，展現開放性促進國際交往，吸引更多外籍與本國年輕人才回流。

今年「跨文化週」的重頭戲為「台灣日」，由哥利茨縣主動邀約促成，縣長麥爾（Stephan Meyer）隸屬「基督教民主聯盟」（CDU），14年前曾隨該黨青年部訪問台灣，對台灣有份特殊情懷。

他在開幕致辭時分享，「台灣是一個非常創新、國際化和善良的國家，台德間縱使距離9萬2000公里，仍有許多共同點，包括東德與台灣戒嚴時期，人們追求自由的歷史經驗與民主價值觀。」

大學新設半導體學程 望納入薩克森矽谷大生活圈

麥爾受訪時進一步表示，不只文化交流，也盼藉「台灣日」契機，創造兩地在科技與學術領域深入合作的可能性，「特別在台積電於薩克森邦設廠的背景下，我們希望成為台灣的潛在合作夥伴。」

隨台積電赴德設廠，歐陸各國爭相爭取供應鏈台廠進駐，與薩克森邦接壤的波蘭與捷克，各具備人力成本低廉、基礎設施完善等優勢，未來有望與德東地區形成歐洲跨國「晶片三角」聚落。

哥利茨齊陶小鎮恰座落三角聚落中心，麥爾嗅出機遇，多次率縣府團隊拜訪駐德代表處，當地「齊陶-哥利茲科技大學」（Hochschule Zittau/Görlitz，HSZG）也規劃新增「半導體製程與材料化學」學系，目標讓畢業生具備符合晶圓製造相關專業技能。

他告訴中央社，「哥利茲希望能成為薩克森矽谷的一部分，融入這個產業聚落，提供優質生活環境與人才，成為吸引台企的理想地點。」

他並且向台灣觀眾喊話，「我們距離薩克森矽谷不過一個多小時車程，這裡有山有湖泊，還有豐厚文化資產，生活成本更遠低於德勒斯登等大城市，歡迎產業相關人才到哥利茨生活！」

齊陶小鎮最珍貴的文化遺產是一幅15世紀由當地工匠製作的宗教布畫「大禁食布」，存放於當地的教堂博物館中，博物館員介紹，當時來自遠東的絲綢、香料與奢侈品，為哥利茲帶來了數世紀的繁榮。

而數百年後的今日，來自遠東的科技之島，也正為這片曾因貿易而繁盛的古老土地，帶來新的發展機遇。