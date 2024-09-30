日股又為何嚇到重挫1,900點？ 分析師說一路動盪到「這時候」

日本股市今天收盤重挫將近5%，因為被視為貨幣政策鷹派的石破茂上周五贏得自民黨黨魁選舉、將接任首相，令原先押注高市早苗會勝出並推出更多貨幣刺激措施的投資人措手不及。日圓今天盤勢震盪，午盤後由貶翻升，兌美元匯率升破142日圓。

日經225指數30日收盤大跌1,910點，跌幅4.8%，收37,919.55點；東證股價指數下跌3.5%。

日本公債殖利率跳升，指標10年期公債殖利率上升4.5個基點至0.85%。

日圓兌美元匯率走勢震盪，早盤走貶，逆轉上周五自民黨總裁選舉結果出爐後急升的走勢，但午盤後又走升，一度升值至141.65日圓。

石破茂曾批評日本央行（日銀）在過去10年採取的超寬鬆貨幣政策。他8月接受路透訪問時曾說，日銀結束負利率政策是「正確的政策走向」。石破茂上周五擊敗貨幣政策鴿派人士高市早苗獲勝，但當時股市與債市已收盤。石破茂周二將接任首相。

不過，石破茂在當選後，周末為了緩解日股周一開盤後可能出現的賣壓，向媒體表示，以日本目前經濟狀況而言，貨幣政策必須維持寬鬆，理由是現在還無法斷定擺脫通縮，現在不應該討論利率。

另據共同社報導，加藤勝信有望出任財務大臣，這使得情況變得更加複雜。儘管加藤身為「安倍經濟學」支持者，預料能緩解市場對於石破茂可能大幅削減前首相安倍晉三的再通膨政策的擔憂，但加藤5月曾呼籲繼續推動貨幣政策正常化。

盛寶外匯策略主管查娜娜（Charu Chanana）說，這些人事變動「為日圓增加了不確定性」。她表示：「石破茂的鷹派言論很有可能會影響日銀的政策思路。我們仍預期日銀將謹慎對待進一步升息，但工資-物價螺旋式上升顯示，日本央行有進一步正常化政策的空間。」

另外，石破茂支持提高公司稅和投資所得稅，這對股市構成另一道障礙。

彭博分析師克蘭菲德（Mark Cranfield）認為，日股不佳的走勢可能會延續至10月大選。石破茂今天表示，他將在10月27日舉行國會大選。這也代表日銀在10月31日會議可能會維持利率政策不變，但接下來要觀察石破茂帶領的政府會如何影響日銀12月的會議。

瑞穗證券日本部首席策略師Shoki Omori則認為，石破茂內閣將專注於贏得大選，現在應不想表現出鷹派立場，因為自民黨的支持率很低。

野村證券策略師神谷一夫表示，大部分的拋售可能已經告一段落，日經225指數的38,000點大關顯然有強力支撐，已經有築底跡象。