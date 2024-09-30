輝達地位不保？中國巨頭「字節跳動」傳用華為晶片開發新AI模型

路透引述三名知情人士報導，熱門短影音平台TikTok的中國母公司字節跳動，計畫以華為晶片為主，開發一套人工智慧（AI）語言模型，在美國限制輝達等先進晶片的對中禁令後，轉向中國國內尋求晶片供應。

自美國2022年開始限制晶片龍頭輝達等出口晶片到中國，字節跳動已經多樣化轉向中國AI晶片供應商，加速中國晶片開發進程。

目前AI是科技產業的核心，從遊戲到電子商務等各行各業，透過整合自訂的AI模型鑑別產品、做出決策。

據匿名的知情人士透露，字節跳動在AI競賽中的下一步，是使用華為昇騰910B晶片訓練大型語言模型。

第四名知情人士表示，字節跳動確實計畫開發新的AI模型，但還不確定會使用華為晶片。據三位知情人士和另一個消息來源透露，字節跳動已經主要使用華為昇騰910B晶片進行較低計算需求的任務，涉及使用預訓練模型進行預測。

訓練AI模型的計算需要大量數據處理，因此必須使用如輝達圖形處理器（GPU）等超高性能的晶片。

TikTok華府發言人休斯（Michael Hughes）否認正在開發新的AI模型。

三位知情人士透露，字節跳動是華為AI晶片的最大買家之一。

此外，兩位知情人士表示，字節跳動也是輝達H20 AI晶片的最大客戶，該晶片是專為中國市場定製的降規晶片。