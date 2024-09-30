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路透：字節跳動新AI模型主要以華為晶片來訓練

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
字節跳動不僅已是華為AI晶片的主要買家，也是輝達（NVIDIA）專為大陸市場設計的H20 AI晶片的最大買家。路透
字節跳動不僅已是華為AI晶片的主要買家，也是輝達（NVIDIA）專為大陸市場設計的H20 AI晶片的最大買家。路透

路透引述知情人士報導，TikTok的大陸母公司字節跳動新開發的人工智慧（AI）模型，計劃改以華為晶片為主，減少對輝達（NVIDIA）晶片的依賴。

美國2022年開始管制高階AI晶片出口以來，字節跳動已經分散轉向國內供應商尋求貨源，並加速發展自有的AI技術。

知情人士告訴路透，字節跳動在AI競賽中的下一階段，將採用華為的Ascend 910B晶片來訓練大型語言AI模型。但也有消息人士透露，字節跳動正在規劃一個新的AI模型，但無法確認是否會使用華為的晶片。

路透引述消息人士報導，字節跳動已經採用Ascend 910B用於運算需求較低的推理任務，這些工作採用預訓的AI模型來做預測。

消息人士透露，字節跳動今年已採購超過10萬顆Ascend 910B晶片，但截至7月拿到的還不到3萬顆，交貨進度太慢，無法滿足公司的需求。

據報導，字節跳動不僅已是華為AI晶片的主要買家，也是輝達專為大陸市場設計的H20 AI晶片的最大買家。據消息人士透露，字節跳動也是微軟在亞洲透過雲端運算來採用輝達晶片的最大客戶。

消息人士指出，字節跳動無法為新模型確定進度，即因為國內晶片供貨有限，且相較於H20 晶片的運算能力不足。

字節跳動目前的AI技術應用於2023年8月推出的旗艦大型語言模型，此模型後來更名為聊天機器人「豆包」，並廣泛應用於其他多種應用程式，包括文字轉影片工具「即夢」。本月，字節跳動推出了兩款專注於影片的豆包模型，要和OpenAI競爭。

今年初以來，相關應用使用量激增，字節跳動的聊天機器人成為中國廣受歡迎的應用工具，每月活躍用戶超過1,000萬人。

字節跳動 情人 語言

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