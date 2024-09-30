韓財長：南韓已滿足納入富時全球債券指數所有條件

企劃財政部長崔相穆表示，南韓已滿足納入富時羅素世界政府債券指數（WGBI）的所有條件，富時下周二將做決定，關係數十億美元資金的動向。

崔相穆不願表示南韓被納入指數的機率有多少，兩年前被列入指數的「觀察名單」以來，南韓已完成一系列資本市場改革，提升南韓公債對外國投資人的吸引力，包括延長韓元交易時間。去年，韓國證券存管局和歐洲清算銀行簽署協議，改善進入南韓政府債券市場的管道，南韓債市8月的日均交易量已超過4兆韓元（36億美元）。

崔相穆說：「市場需要時間來反映已落實的改革，」即使南韓被接受進入WGBI，考量到市場規模，納入過程會是漸進的，過去中國大陸的情況即是一例。

滙豐環球研究本月初表示，南韓若被納入WGBI，可能會引進多達650億美元的資金。不過，高盛集團在內的投銀預測，南韓公債要到2025年才會納入富時指數。

紐約梅隆銀行策略師張偉勤（Wee Khoon Chong，音譯）表示，「即使延後納入，對公債的需求也不太可能受到干擾」。他指出，納入是額外的利多，未來幾個月債券將得到支持，部分原因是市場預期貨幣寬鬆。