快訊

台積電領跌重挫43元 台股殺尾盤下跌598點收22,224點

《國定殺戮日》成真？川普提「超暴力24小時」不受法律制裁打擊犯罪

50歲金城武神隱7年 日媒爆開價2億賣沖繩老家豪宅

韓財長：南韓已滿足納入富時全球債券指數所有條件

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
企劃財政部長崔相穆表示，南韓已滿足納入富時羅素世界政府債券指數（WGBI）的所有條件。路透
企劃財政部長崔相穆表示，南韓已滿足納入富時羅素世界政府債券指數（WGBI）的所有條件。路透

企劃財政部長崔相穆表示，南韓已滿足納入富時羅素世界政府債券指數（WGBI）的所有條件，富時下周二將做決定，關係數十億美元資金的動向。

崔相穆不願表示南韓被納入指數的機率有多少，兩年前被列入指數的「觀察名單」以來，南韓已完成一系列資本市場改革，提升南韓公債對外國投資人的吸引力，包括延長韓元交易時間。去年，韓國證券存管局和歐洲清算銀行簽署協議，改善進入南韓政府債券市場的管道，南韓債市8月的日均交易量已超過4兆韓元（36億美元）。

崔相穆說：「市場需要時間來反映已落實的改革，」即使南韓被接受進入WGBI，考量到市場規模，納入過程會是漸進的，過去中國大陸的情況即是一例。

滙豐環球研究本月初表示，南韓若被納入WGBI，可能會引進多達650億美元的資金。不過，高盛集團在內的投銀預測，南韓公債要到2025年才會納入富時指數。

紐約梅隆銀行策略師張偉勤（Wee Khoon Chong，音譯）表示，「即使延後納入，對公債的需求也不太可能受到干擾」。他指出，納入是額外的利多，未來幾個月債券將得到支持，部分原因是市場預期貨幣寬鬆。

南韓 指數

延伸閱讀

南韓半導體庫存降速為2009年來最快 AI晶片需求不減

晶圓代工成熟製程市況不見起色 三星急凍縮減營運規模

恐在通過台灣後北上！各國氣象局預估 颱風山陀兒3日起可能影響南韓

南韓：北韓核原料可製90枚核彈 恐在美大選後核試

相關新聞

韓財長：南韓已滿足納入富時全球債券指數所有條件

企劃財政部長崔相穆表示，南韓已滿足納入富時羅素世界政府債券指數（WGBI）的所有條件，富時下周二將做決定，關係數十億美元...

混搭蘇打Dirty Soda掀流行 專賣店Swig想做下一個星巴克

有台灣的國民飲料珍珠奶茶風行全球的實例在前，許多人看好混搭蘇打（Dirty Soda）也將大流行，這種甜飲的專賣店有機會...

陸股狂漲 這家外資卻已撤出所有大陸投資且毫不後悔

大陸股市在政策一連串做多而狂漲之際，私人銀行瑞士隆奧（Lombard Odier）卻在早已完全出脫所有大陸股票和債券。

醬油如何賣進香料大國？ 龜甲萬深入印度人廚房找答案

日本零售業進軍海外市場，龜甲萬（KIKKOMAN）堪稱模範生。醬油成功賣到北美、歐洲，如今要在辛香料大國印度立足，難度更高。龜甲萬的先遣部隊花4年時間，訪查印度家庭的廚房、街頭餐館，找到切入口—融合印度風味的中華料理（Indian-Chinese Cuisine）。但印度廚師覺得，醬油是配壽司，他們怎麼突破心防？

廣滬深一線都市放寬限購 鐵礦砂狂漲 滬深300邁入牛市

廣州、上海、深圳在內中國大陸一線城市周日相繼放鬆房貸辦法，強化全球最大鋼鐵原料消費國的需求前景，鐵礦石價格周一應聲飆漲近...

美國降息、監管收緊、中東資金減少 飛速成長的私募信貸風險纏身

私募信貸規模較2019年成長了逾一倍，在加息的環境下，浮息債務對投資者更具吸引力。如今聯準會降息，這個規模達1.7萬億美元的行業飛速成長過程中再遇阻力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。