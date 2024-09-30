混搭蘇打Dirty Soda掀流行 專賣店Swig想做下一個星巴克

有台灣的國民飲料珍珠奶茶風行全球的實例在前，許多人看好混搭蘇打（Dirty Soda）也將大流行，這種甜飲的專賣店有機會成為下一個星巴克。

Dirty Soda是一種無酒精飲料，以汽水為基底，再結合奶油、風味糖漿或果汁調製而成，在摩門教大本營猶他州很受歡迎（摩門教禁飲咖啡和酒精），加上社群媒體和真人秀節目《摩門教妻子的秘密生活》推波助瀾，帶動這種飲料的人氣日益高漲，店家打算積極擴張版圖。

有人批評Dirty Soda含糖量高，空有熱量卻沒有營養價值，也質疑這股熱潮是否只是一時興起；但專賣店和粉絲表示，可使用無糖氣泡水指定製作較健康的飲料，Dirty Soda很讓人上癮。真人秀節目演員Layla Taylor說自己「一周七天有六天，至少要喝一瓶44盎司的」。

2010年成立的Swig擁有Dirty Soda的商標，執行長Alex Dunn受訪表示：「我們之於軟性飲料，有點像星巴克之於咖啡。在星巴克出現之前，人們就在喝咖啡了，Swig出現之前，人們也在喝軟性飲料，但我們創造了這個優質品牌，並由此提供體驗。」

Dirty Soda人氣爆棚，有助Swig迅速擴張，它今（2024）年底前將出現在美國的13個州，目前拓點的重心放在美國南方，如佛州、肯塔基州、北卡和南卡，但中西部，像是堪薩斯、印第安納和密蘇里，也已經或即將開店。

該公司雄心勃勃地規劃，將從2024年的61家門市開始，未來六到七年間新開1,000家店。Swig沒有上市，不分享其財務細節。

以門市數量來看，Swig似乎是市場領導者，但競爭對手正迎頭趕上，包括FiiZ已展店約60家，其次是Sodalicious有25家，而速食店Sonic提供以Dr Pepper汽水製成混搭飲料的選項。Coffee Mate甚至與Dr Pepper攜手推出限量版的椰子青檸味奶精，讓消費者在家自製Dirty Soda。