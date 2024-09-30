陸股狂漲 這家外資卻已撤出所有大陸投資且毫不後悔

大陸股市在政策一連串做多而狂漲之際，私人銀行瑞士隆奧（Lombard Odier）卻在早已完全出脫所有大陸股票和債券。

瑞士隆奧投資長史卓貝克（Michael Strobaek） 去年11月上任後頭一個重大決策，就是出清所有大陸資產。

史卓貝克上周五受訪時表示，「我清空了所有中國資產」，轉進美國股票、美國公債和美元。他說，這決策「效益極佳」。

瑞士隆奧在大陸投資部位約占其策略性資產組合的6%。瑞士隆奧管理的資產高達2,090億瑞士法郎，其中大部分來自私人客戶，而資產管理部門約有630億法郎。

大陸當局祭出一系列刺激措施之下，陸股上周創下2008年來最大漲幅，但史卓貝克毫不後悔。他表示大陸部位目前是零。

史卓貝克這番談話也凸顯投資人之間對於大陸推出的刺激措施是否引發市場廣泛反彈的看法不一。億萬富豪投資人泰珀（David Tepper）表示，在北京的措施超出預期後，他正加碼凡跟大陸有關的「一切」。Eurizon SLJ Capital的任永力周五在發給客戶的報告中則表示，陸股可能出現「認真反彈」。

但史卓貝克不以為然，「我不認為這會對股市或經濟產生持久影響」，「這是短期措施，用來提振市場信心。但坦白說，當官方以任何實質方式介入資本市場時，我通常認為不是個好兆頭。」

史卓貝克上周不斷接到客戶要如何抓住陸股反彈時機的詢問，但他的投資團隊始終建議客戶可以透過港股或者和大陸出口相關的股票，保持一定距離來介入。

美股今年已上漲一波，他鑒於價位偏高，如今考慮減碼。他說：「我們的下一步是真正開始減碼美股，並轉向美國以外的市場，像是新興市場，但中國除外。」