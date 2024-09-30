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廣滬深一線都市放寬限購 鐵礦砂狂漲 滬深300邁入牛市

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
廣州、上海、深圳在內中國大陸一線城市周日相繼放鬆房貸辦法。路透
廣州、上海、深圳在內中國大陸一線城市周日相繼放鬆房貸辦法。路透

廣州、上海、深圳在內中國大陸一線城市周日相繼放鬆房貸辦法，強化全球最大鋼鐵原料消費國的需求前景，鐵礦石價格周一應聲飆漲近11%。陸股也在黃金周前最後交易日繼續強勢走高。短短兩周內，滬深300指數由波點低點一舉邁向牛市。

由於大陸經濟放緩，鐵礦砂一度是今年表現墊底的主要商品，但隨著北京當局上周一舉祭出一系列刺激措施，鐵礦砂行情也開始逆轉。

我的鋼鐵網研究員Steven Yu表示，「中國的刺激措施比預期更強，並且市場預期還會有更多的財政措施」，「鋼鐵市場正處於傳統的旺季，鋼筋庫存下降迅速」。

廣州成為頭一個取消所有購房限制的一線城市。上海和深圳宣布下調第一戶和第二戶最低頭期款成數，分別至15%和20%。中國央行也在周日宣布將允許轉貸。

鐵礦砂價格上周大漲11%後，周一一度飆漲10.6%，最近每噸110.65美元。在倫敦金屬交易所，銅價上漲1%至每噸10,083.50美元，鋅價上漲0.7%。

滬深300指數周一開盤大漲3.9%，隨後繼續走高，漲幅超6%。若漲勢不變，滬深300指數將自9月13日的低點漲逾20%，進入技術性牛市。香港恒生指數開盤漲2.6%，彭博行業追蹤的中資地產股指數大漲逾11%。

大陸內地金融市場將於10月1日至7日休市，香港市場將於1日休市後重新交易。

一線城市 指數 深圳

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