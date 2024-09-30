南韓半導體庫存降速為2009年來最快 AI晶片需求不減

南韓半導體庫存上月萎縮速度為2009年來最快，這是用於發展AI的高性能記憶體晶片需求維持不墜的跡象之一。

根據南韓統計廳今天公布的數據，9月半導體庫存年比下滑42.6%，減少的速度比7月的34.3%更大。數據也顯示，半導體生產和出貨分別增加10.3%與16.1%，這加入其他數據的行列，佐證第3季多數時間景氣熱絡。

最新數據有望支撐今年來半導體榮景拉抬南韓經濟成長之路還有上行空間的看法。記憶體晶片是南韓出口經濟最大動力，三星電子和SK海力士是兩大支柱。

南韓周二（10月1日）即將公布的9月出口也將包含半導體出口數字。南韓的晶片出口成長自從5月以來一直呈現溫和增長，引發有關熱絡景氣還能延續多久的疑慮。

另一方面，南韓8月整體工業生產年比成長3.8%，高於分析師預期的1.9%增幅。