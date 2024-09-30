日本8月工業產值銳減 官員說對台晶片設備外銷顯著下滑

日本8月工廠產值下降超出市場預期，主要是受到颱風影響，汽車製造商和化學品業生產雙雙下滑。

日本政府周一公布的數據顯示，工業產值較7月下降3.3%，分析師原估只會下降0.5%。工業產值較去年同期下降4.9%。

另外，8月零售額較上月成長0.8%，年增率為2.8%。

報告顯示，工業產值下滑主要是由汽車製造商和化學品生產商下滑所致，但仍預測9月工業產值將成長2%，10月將成長6.1%。

此外，路透引述官員指出，8月對台灣的半導體製造設備外銷也大幅下滑。

生產數據疲弱，表明經濟可能正失去動能，這對剛當選日本首相的石破茂來說是一個令人擔憂的消息。他上周在自民黨總裁選舉中獲勝，勢將成為日本新首相。新上任的政府預料會擬出刺激方案，協助家庭對付從能源到米飯等各方面受到通膨影響的挑戰。

海外需求的狀況仍然不明。聯準會（Fed）本月初展開的寬鬆周期中，交易者再次提高降息的押注，以利經濟軟著陸。中國大陸則在上周大舉公布振興經濟措施。美國和大陸是日本的兩大貿易夥伴。