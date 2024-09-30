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日股開盤暴跌4% 大跌近1,700點 石破茂勝選 投資人忙布倉

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本股市今天開盤重挫超過4%。圖為資料照片。美聯社
日本股市今天開盤重挫超過4%。圖為資料照片。美聯社

日本股市今天開盤重挫超過4%，在日本執政黨自民黨意外選出石破茂擔任新黨魁後，日股首度有機會反映市場看法。

日經225指數開盤後一度重挫4.3%，大跌近1,700點，，反映石破茂的勝選以及本周預定成為新首相，令投資人趕緊對原先押注高市早苗會成為新首相的投資部位進行平倉。高市早苗的立場是日本央行應該繼續維持低利率。

日圓兌美元匯率今天盤中貶值0.3%至142.68日圓，逆轉上周五強勁升值約1.8%的走勢。

NHK稍早報導，石破茂可能會提出10月27日國會選舉，至於共同社則報導，前日本厚生勞動大臣加藤勝信勢將擔任下一任財務大臣。

東京岡三證券證券策略師Rina Oshimo表示：「本周初可能走勢波動。由於石破茂提倡財政整頓和其他措施，日圓升值可能變成日股的逆風因素。」

包括Keyence、富士通（Fujitsu）在內出口業者在東證指數中受到的打擊最重，因為日圓升值會不利出口企業的獲利。日本銀行股在今天上漲，逆轉上周因高市早苗行情承受的跌勢。

日本央行 石破茂 高市早苗

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