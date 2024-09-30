本周開盤前 五件國際事不可不知

道瓊工業指數上周五（27日）再度刷新歷史高點，美國股市連續三周上漲，打破9月必跌魔咒。不過，和美股連動性極高的輝達（NVIDIA）大跌，勢將為波動劇烈的10月埋下震盪的變數。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股10月走勢埋下變數 就業數據同步牽動後市

聯準會（Fed）青睞的個人消費支出（PCE）年增率明顯降溫，道瓊工業指數上周五漲137點，今年第32度刷新紀錄高峰；標普500指數和那斯達克綜合指數分別下跌0.1%和0.4%，但三大指數周線繼續全面上漲，漲幅都在1%以內。

大陸官方上周火力全開，傾力祭出一系列刺激新措施，全球市場多頭聲勢更盛。滬深300指數上周五大漲4.5%，周線狂漲16%，創2008年以來最大單周漲勢；香港恒生指數創1998年以來最大單周漲幅。陸港股今天可望繼續上漲，廣州、上海、深圳昨天同一天推出放鬆住房限購的政策。廣州昨天晚間發布聲明說，將不再審核購房資格，不再限制購房套數。上海和深圳也都表示，將允許更多購房者在郊區買房，此外，部分人將獲准購買更多住房。

北京打壓輝達 促陸企轉向當地供應商…台積ADR重挫

中國大陸傳出正加強施壓本國企業，要求採購本土製人工智慧（AI）晶片而非輝達（NVIDIA）的產品，這是北京發展半導體產業並因應美國制裁的一環。消息傳出後，輝達股價27日盤中重挫3.9%，收盤跌幅收斂至2.1%，台積電（2330）ADR則重挫4.7%，較台北交易溢價14.5%。

日準首相喊維持寬鬆政策意在緩解日股賣壓

日本執政黨自民黨新黨魁、預定本周成為新任首相的石破茂29日受訪時，呼籲日本銀行（央行）繼續維持寬鬆貨幣政策，希望緩解他上周意外勝選可能帶給日股的潛在賣壓。他也說，計劃盡快將解散並改選眾議院，不排除最快10月進行。

石破茂29日分別接受富士電視台和NHK節目專訪時表示，鑒於日本目前的經濟狀況，貨幣政策必須保持寬鬆趨勢，對短期內進一步升息展現出審慎立場，「在目前還無法斷定擺脫通縮的情況下，我認為現在不應該討論利率」。

由於他之前支持日銀繼續緊縮貨幣政策，他在日股27日收盤後確定贏得黨魁時，日圓匯率飆升，日經225指數期貨則崩跌6%，開盤勢必震盪走低。

美東港口緊張企業備戰 25,000名碼頭工人明可能罷工

由於美國東岸到墨西哥灣各大港口的碼頭勞工，可能於周二（10月1日）發動全面罷工，進而導致將近36座港口停擺，美國零售商、汽車製造業者及其他企業既要制定緊急應變計畫，又面臨海運費率急漲的壓力，情勢雪上加霜。

美國國際碼頭工人協會（ILA）表示，除非港口業者同意大幅加薪，並限制自動化措施，否則從緬因州到德州所有港口的25,000名碼頭工人，將於10月1日起罷工。這些港口處理的進口貨櫃量約占全美總量之半，貨物涵蓋食品、藥品、消費者電子產品及成衣。

油價上漲 葉門青年運動遇襲 以色列擴大對抗伊朗區域盟友

以色列周日對葉門什葉派激進團體青年運動民兵的目標進行轟炸。繼對黎巴嫩升級衝突並且擊殺真主黨領袖納斯拉勒後，以方此舉進一步擴大與伊朗的區域盟友展開對抗。

新加坡時間6:04，布蘭特原油上漲0.5%至每桶72.31美元，西德州中級原油（WTI）變動不大至68.26美元。