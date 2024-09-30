金氏紀錄 開設倫敦娛樂場館

金氏世界紀錄公司預計將在倫敦市中心開設首家常設的娛樂場館，提供超過60種鼓勵老少打破紀錄的遊戲和競賽，搶搭民眾透過休閒運動和其他活動進行社交的熱潮。

英國金融時報（FT）報導，這座場館預計將在2026年初開幕，且未來五年將獲得5,000萬英鎊（6,685萬美元）投資。金氏世界紀錄公司也計劃未來五年在美國、亞洲和中東開設至少十座娛樂場館。

這家英國的金氏世界紀錄大全出版商，在世界各地設有負責核實紀錄申請的辦公室，但其事業範圍已不僅止於賣書，也在行銷和電視節目製作上尋找新的財源。

房地產集團Savills正在為該公司物色地點，並預估開幕後每周將迎來近11,000名遊客。

這座娛樂場館提供的活動，將包括籃球、足球和極限單車（BMX）等運動，以及Batak Wall等反應力測試，遊客將可用「競速闖關」（speedrun）的方式進行對決；也將設有餐廳、咖啡廳和商店。

金氏世界紀錄公司的子公司GWR Entertainment副總裁歐尼爾表示：「我們希望帶給每個人破紀錄的機會...這將發掘所有人的才能。」

金氏世界紀錄公司的這項計畫適逢所謂的「競賽社交場館」（competitive socialing venue）需求升高，顧客在這種場館裡一邊享受音樂及美食，一邊玩射飛鏢、迷你高爾夫和保齡球等遊戲或運動。

Savills表示，這類場館代表著「休閒產業數十年來的最大發展」，估計在英國的數量自2018年以來已躍增40%，並預期未來五年再增加30%，達到800多間。

顧問公司CGA、NIQ和AlixPartners的近期研究顯示，包括競賽社交場館在內的「主題酒吧」數量，在截至今年6月的一年間，增加29%，帶動包括餐廳、酒館和飯店在內的餐旅場所整體數量，出現兩年內首次季比增長。

Savills的英國餐廳和休閒業調查員希爾表示，預期這個領域將會出現一些整併，因為經營者人數不斷增加，已變得十分擁擠。