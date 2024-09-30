新加坡萐咖啡 跨境拓點

總部位於新加坡、最近大紅的夿萐咖啡（Bocha Coffee）打算積極擴張，設下未來三年全球展店超過150家的目標：在巴黎香榭麗舍大道的門市今年底就要開幕，還要進軍歐洲其他地區，同時也不想錯過中國大陸市場。

英國金融時報（FT）報導，夿萐咖啡和茶葉品牌特威（TWG Tea）同屬食品飲料集團V3 Gourmet，該集團執行長布科迪（Taha Bouqdib）表示，想進入「全球所有主要城市」。

夿萐咖啡也想在中國大陸大展拳腳，那裡是亞洲競爭最激烈的咖啡市場之一，全球連鎖咖啡巨擘星巴克的大陸業務正面臨日益沉重的壓力。

夿萐咖啡的全球擴張計畫，正值亞洲咖啡消費量上升、各家公司激戰方酣之際：在中國大陸，本土品牌Manner咖啡和瑞幸咖啡，與跨海而來的星巴克及Tim Hortons廝殺搶市；而在東南亞，菲律賓速食龍頭快樂蜂飲食集團（Jollibee Foods）和印尼獨角獸咖啡公司Kopi Kenangan互爭主導地位。

夿萐咖啡的門市和包裝展現北非精緻奢華風情，靈感來自馬拉喀什的達夿萐宮殿。該公司成長迅猛，去年營收是9,550萬星元（新台幣24億元）、獲利220萬星元（新台幣5,430萬元），今年這兩個數字都有望增加一倍。該公司沒有上市或私募籌資的計畫。

夿萐咖啡在大陸還沒有門市，目前透過阿里巴巴旗下的天貓商城銷售商品。布科迪說：「我們看到對咖啡送禮的需求令人難以置信。明年，我們絕對要開店。」夿萐咖啡打算在上海開一家有內用座位的咖啡廳和零售門市、在北京開一家零售與外帶店，因為「令人負擔得起的奢華享受有巨大潛力」，即便是在印尼這類的開發中市場也是如此。

但該品牌走的是高檔路線，市場研究公司Mintel的食品和飲料分析師高博尼（Bernie Gao）表示，「對任何品牌來說，一年展店50家均非易事」，尤其是高檔品牌，「高端精緻和快速擴張之間存有內在矛盾」，而且在中國大陸將會面臨激烈的競爭，「外國連鎖門市的宰制已不復存在」，因為「中國消費者的民族驕傲感提升，日益信任國內品牌」。