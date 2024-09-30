禽流感衝擊 全球蛋價飆漲

世界各地爆發嚴重禽流感疫情加上消費者需求大增，為供應端帶來沉重壓力，導致全球雞蛋價格飆升，目前全球蛋價已比2019年（新冠疫情爆發前）水準高出六成。

英國金融時報（FT）報導，荷蘭合作銀行（Rabobank）的分析師表示，全球平均蛋價比2019年高出60%。北美和歐洲爆發嚴重禽流感疫情，迫使雞農撲殺數千萬隻蛋禽，成為這波蛋價上漲的主因。荷蘭合作銀行說，從去年11月到今年7月間，美國約撲殺了3,300萬隻商業蛋雞和小母雞，在此之前，2022年爆發的禽流感導致4,000萬隻蛋雞遭撲殺。

大宗商品交易數據供應商Expana公司的雞蛋部門執行編輯芮斯波莉表示，需求不斷上升，加上消費者開始改以雞蛋為更經濟實惠的蛋白質來源，致使禽流感「揮之不去的影響」變得更加複雜。荷蘭合作銀行也表示，擔心消費肉品的碳足跡，也推升了消費者對雞蛋的需求。

荷蘭合作銀行說，這些因素導致現在美國雞蛋價格是五年前的三倍多，漲幅遠超過南非蛋價同期的漲一倍，俄羅斯、日本、巴西、歐洲和印度的漲幅則介於50%-90%之間。最鮮明的例外是中國大陸，國內的蛋業正受到供給擴張太快及經濟相對疲弱的影響。

資料顯示，美國近年來蛋價波動很大，在俄羅斯入侵烏克蘭後全球飼料價格飆升，一盒12顆蛋的價格在去年1月漲至4.82美元最高峰，之後數月價格就腰斬，到了今年8月蛋價又回到一盒3.02美元。美國雞蛋協會（AEB）執行長梅茲（Emily Metz）說，夏季雞蛋的銷售量通常會下滑，但今年的零售需求異常之高。

蛋價的波動也引發政治效應，美國共和黨總統候選人川普的競選搭檔范斯日前將蛋價通膨，歸咎於民主黨總統候選人賀錦麗。禽流感疫情也正侵襲美國以外的其他市場，尤其是澳洲，一些超市被迫配給供蛋。另有報導指出，為因應禽流感造成的雞蛋短缺，麥當勞的澳洲部分門市縮短早餐時段。

中期而言，隨著蛋雞庫存的回升，美國雞蛋批發價格8月16日來已下跌49%，讓美國消費者鬆一口氣。但荷蘭合作銀行動物蛋白質的全球專家穆德對蛋價是否會因此大幅下降，抱持謹慎看法，「今年底前，我們將繼續看到相對較高的蛋價，但隨著庫存的重建，價格可能會比現在低一些」，「至於未來，完全取決於冬季是否會進一步爆發禽流感，但很難預測」。