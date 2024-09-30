鮑爾降息展望市場關注 9月就業報告也將出爐

在美股漲勢將在10月面臨多重考驗之際，投資人本周將迎接聯準會（Fed）主席鮑爾的演說及9月就業報告，揣測今年底前的降息展望。市場也將關注歐元區與南韓預料將跌破2%目標值的9月通膨率，推估降息時機。

鮑爾預定美東時間9月30日下午1時55分（台灣時間10月1日凌晨1時55分），在全美企業經濟協會（NABE）發表演說，主題為「來自聯邦準備理事會的觀點」，討論美國經濟展望，為他在Fed上周啟動2020年來首見的降息後，首度發表公開演說。

鮑爾預料將強化Fed可信度，重申壓低通膨並要阻止勞動市場繼續走弱的決心。他已暗示未來幾個月有意繼續降息，但確切決策將取決於經濟數據，特別是勞動市場，帶動美國公債9月來上漲1.2%，有望連續第五個月走揚，締造2010年來最長連漲紀錄。

這也使預定10月4日出爐的9月就業報告更受關注。9月非農就業人口預料將增加14.6萬人，略多於8月的14.2萬人，但三個月平均增數將接近2019年中以來最少，失業率預料將持平在4.2%，平均時薪年增3.8%。Fed可能審慎面對這份數據，因為過往的每月非農就業人口都被高估。

美股在9月締造亮眼表現後，10月將面臨諸多風險，首先是Fed下次會議要到11月才舉行，整個10月都將受到經濟數據的牽動，其次為美國總統大選逼近、中東情勢緊張，考驗投資人信心，第三是在美股價位偏高之際，第3季財報能否滿足市場期待。

歐元區10月1日將發布9月消費者物價指數（CPI），預料年升1.8%，為2021年來首度低於2%，但核心CPI預估仍將達2.7%，歐洲央行（ECB）可能12月再降息。南韓10月2日公布的9月CPI預期將年升1.9%，也低於2%，提高10月降息的機率。