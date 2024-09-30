美東港口緊張企業備戰 25,000名碼頭工人明可能罷工

由於美國東岸到墨西哥灣各大港口的碼頭勞工，可能於周二（10月1日）發動全面罷工，從而導致將近36座港口停擺，美國零售商、汽車製造業者及其他企業既要制定緊急應變計畫，又面臨海運費率急漲的壓力，情勢雪上加霜。

美國國際碼頭工人協會（ILA）表示，除非港口業者同意大幅加薪，並限制自動化措施，否則從緬因州到德州所有港口的25,000名碼頭工人，將於10月1日起罷工。這些港口處理的進口貨櫃量約占全美總量之半，貨物涵蓋食品、藥品、消費者電子產品及成衣。

摩根大通（小摩）估計，罷工每天對美國造成的經濟損失高達50億美元。牛津經濟學公司推估，若罷工延續一周，可能使美國國內生產毛額（GDP）減少45億-75億美元。

企業與政府官員擔憂，ILA在年底購物旺季之前罷工，將導致港口壅塞、物流延誤，加上航商提高運費，終將推升消費者物價。

大型零售商已經提前進口年底購物季的熱銷產品，並保留貨物從西岸港口進口再由火車轉運的替代方案。在應變過程中，企業界已因為擴增倉儲空間以容納庫存，使貨運成本提高20%。

由於小企業搶在罷工前進口貨品，8月底以來從北歐到美東港口間的40呎貨櫃短期合約運價已上漲29%；同期從亞洲到美東的運價並未上漲，但若罷工落實，情況可能生變。業者警告，罷工可能延誤美國出口，拉高全球貨運成本。

小摩預期罷工期不大可能超過一周，但學者警告如果罷工拖長，將使零售業者無貨可賣，並推升物價。

由於總統大選在即，這起罷工具有高度的政治敏感性。白宮表示，當局已連繫當事者，鼓勵「誠懇談判」，但重申若勞工發動罷工，政府未考慮強迫工人復工，並表示目前美國的供應鏈已比新冠疫情期間強韌得多。

各大航運業者已宣布，若碼頭封閉，將對貨物加收附加費。馬士基計劃從10月21日起，對所有進、出貨物加收每40呎貨櫃1,500美元附加費。投資人預期航商營收將因此增加，馬士基與赫伯羅德股價過去兩周來已漲約20%。

海運業分析師指出，雖然貨主可以改走較長航線，或利用空運，但一些進口商承擔不起這些作法，只能走正常航線，讓貨物滯留在東岸碼頭。