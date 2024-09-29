築巢夢碎！聯準會降息後 美國依然買不如租

在聯準會（Fed）降息後，數百萬名渴望買房的美國租客，再次權衡買房是否變得比租屋划算，結果還是買不如租。

道瓊社報導，雖然美國30年期房貸的平均利率已下滑到略高於6%，高昂的房價依然讓每月還款額遙不可及，租金雖然也很高，但兩者的平均差距仍時常有數百美元之多。

信評機構穆迪經濟學家Nick Villa指出，30年期固定房貸利率降到5.25%左右，才會讓一間總價41.9萬美元物件的月還款額，接近美國的平均租金1,840美元（用貸八成來算）。

由於利率是如此高的水準，許多租客仍沒辦法實現築巢夢，或是沒有動力承擔偌大金額買房的風險。屋主也怕無法高價賣出，紛紛惜售。這種情況削弱了市場通常會有的狂熱，導致即便是房貸利率下降的8月，美國房屋銷售還是下滑。

30歲的Asef Wafa說，Fed近期降息固然有幫助，但尚不足以說服他夫妻倆放棄在澤西市以每月約3,200美元租一間兩房的公寓物件，還有游泳池和健身房等公設。

他們計算，在Tenafly的理想社區買一間三房的物件，每月要還款6,000美元左右。在房貸利率仍高於6%之際，買房還是太貴。此外，待售的物價似乎也不多。

買和租哪個比較划算，一如房地產的所有事情，取決於地點。

Bankrate分析師Jeff Ostrowski說，在芝加哥購買總價40萬美元的物件、頭期款一成，用本息攤還來計算，每月應還款2,217美元，這還不包含稅費、保險、整修成本。相形下，根據Zillow，芝加哥的租金中位數為1,969美元。

在紐奧良和匹茲堡，若比較租金和房貸還款額，買房就比租房便宜。但這沒把稅費和保險納入計算。

Skylar Olsen首席經濟學家Skylar Olsen說，在聖安東尼奧和費城等其他地方，租金一般和房貸還款額差不多。

許多城市的買家發現，他們的選擇不多，這是因為多年來推案量不夠，加劇了房屋短缺。兩名總統候選人都承諾要著手改善。

目前，美國的租客選擇在場外觀望。根據RentCafe，62%的租客第2季重新議定租約，比去年同期的60.5%高。

35歲的Laura Heninger想在奧蘭多買一間兩房的公寓，成為擁屋族。他目前租金約3,500美元，可是每月要還5,000美元左右（包含保險的成本），才能買到跟他租的地方相似的公寓物件。