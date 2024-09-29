乏味也愛！Z世代重新流行「實體工作」 為什麼他們喜歡進辦公室？

摘要 1. 過去Z世代總被認為忠誠度低、很難管理，但如今美國職場卻出現大批「公司男孩」、「公司女孩」。他們熱愛自己的工作，並把工作上看似無聊的大小瑣事放在社群媒體上，吸引大量粉絲觀看。 2. 值得一提的是，Z世代其實已經成為美國職場勞動力主要來源。目前全美有2100萬Z世代全職工作者，而今年Z世代更已經超過嬰兒潮世代。

過去被認為穩定度低、管理不易的Z世代，如今卻成為「公司男孩」、「公司女孩」（Corporate girlies and guys），愛上他們的公司和工作，就算連乏味的部份也一樣愛。

年輕的上班族哈伯德（Connor Hubbard）就是其一。他會在辦公室待到上午11點，回到離公司不遠的家中用微波爐加熱午餐，或是開車到速食店得來速車道，買完餐點後，在車上邊開車邊吃午餐，並在11點50分回到辦公室座位上。

他把這些看來稀鬆平常的工作日常，放在TikTok後，卻吸引上百萬人觀看他的一舉一動。

觀看這些短影音的粉絲表示，他們喜歡看哈伯德在工作中保持平靜，也希望自己能和他一樣，可以擁有穩定的工作心態。

美國求職網站Glassdoor統計，目前全美有2100萬Z世代全職工作者，今年（2024）起，Z世代已經超過嬰兒潮世代，成為美國職場主要勞動力來源。

Z世代為何重新愛上辦公室？

首先，《經濟學人》指出，在疫情大缺工期間，企業為了吸引年輕員工，爭取他們加入公司，願意給的條件相當多。

例如，Google除了原本提供的美食、按摩、午睡艙福利，也聘請美國饒舌歌手麗珠（Lizzo）為員工表演；能源巨擘英國石油（BP）也為應屆畢業生提供5000英鎊（約合新台幣21萬2208元）的簽約獎金和購車補貼，對Z世代而言是一大吸引力。

而在疫後美國經濟前景不明之下，聯準會也在9月19日表示，美國已從「就業成長溫和增加」，調整為「就業成長放緩」，顯示勞動市場降溫風險提升。

《華爾街日報》指出，年輕員工在一職難求的時候，辦公室工作的「結構感」，包括：帶薪休假福利、為了上班打扮、在社群媒體分享這些點滴，使他們得到滿足，對企業的忠誠度也提升。

就業研究機構Live Data Technologies的資料也顯示，目前白領Z世代畢業後前7年，留在同一家公司的時間，比千禧世代多了18％。該公司成長總監薩茲曼（Jason Saltzman）更直接把這個狀況稱為「大停留時期」，因為更多人選擇待在原公司。

進辦公室有什麼好處？

另一個讓Z世代愛上工作的原因，則和辦公室有關。線上履歷社群網站領英（Linkedin）調查，76％的Z世代專業人士希望在工作中有更多學習機會，在辦公室工作，把握所有關鍵面對面機會、結交「工作摯友」，不只能減少孤獨感，也讓他們能從同儕、主管的日常交流間得到成長養分。

而且，當前房租飆漲，Z世代只能選擇狹小空間居住，甚至還得和多位室友同住，難以劃分出生活、工作區域。越來越多年輕人，開始為辦公室添加個人風格裝飾，把曾經灰暗、沉悶的工作環境變得「浪漫」起來，讓他們更有意願去辦公室上班。

然而，即便Z世代對穩定工作的抗拒變低，CNBC提醒，Z世代是渴望按讚的世代，期待得到主管的認可與反饋，也希望能夠知道公司培養他們職涯的藍圖，這些都必須符合他們期待，才能延長Z世代對職場的賞味期限。

否則，就如《財富雜誌》（Fortune Magazine）所言，辦公室雖然看似成為Z世代探索成年禮的迷人舞台，但隨著歲月流逝，裝飾精美的辦公室、對朝九晚五生活的新鮮感，都將逐漸消逝。

資料來源：WSJ、經濟學人、CNBC、Yahoo! Finance、Deloitte

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《原文「實體工作」在Z世代間重新流行，為什麼他們喜歡進辦公室？》