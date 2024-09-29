前進國際太空站…SpaceX獵鷹9號火箭起飛 準備接回滯留太空人

美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，太空探索科技公司火箭今天搭載兩名乘客升空前往國際太空站，預留兩個空座位，準備接回滯留太空站數月之久的太空人返回地球。

法新社報導，太空探索科技公司（@@@SpaceX@@@）獵鷹9號（Falcon 9）火箭下午1時17分從佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）起飛。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）在社群平台X發文說：「恭喜@NASA和@SpaceX成功發射。」

機上有NASA太空人赫格（Nick Hague）和俄羅斯太空人戈布諾夫（Alexander Gorbunov），他們明年2月從國際太空站（International Space Station）返回地球時，將帶回太空人魏勒摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）。

由於波音公司（Boeing）太空船「星際飛機」（Starliner）出問題，魏勒摩爾和威廉斯在國際太空站停留時間延長了好幾個月。

新開發的「星際飛機」6月將魏勒摩爾和威廉斯送往國際太空站，兩人原本只預定停留8天，但在「星際飛機」推進系統出問題後，NASA被迫改變計畫。