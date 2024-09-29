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影／吃飯不要看！印航「小強」機餐釀2歲童食物中毒 蟑螂屍噁心畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
網傳一對母子日前搭乘印度航空，食用飛機餐發現蟑螂屍體。圖／取自@suyeshasavant在X的照片
網傳一對母子日前搭乘印度航空，食用飛機餐發現蟑螂屍體。圖／取自@suyeshasavant在X的照片

印度航空近日傳出食安與衛生問題，一架德里飛往紐約客機的飛機餐驚見「小強」，一對母子吃了快一半，發現蟑螂屍體，2歲男童事後食物中毒；不久前，還有乘客花大錢買頭等艙，卻發現座位髒亂、耳機發霉等離譜問題。

紐約郵報報導，印度記者莎凡特（Suyesha Savant）日前帶2歲兒子搭乘印航客機前往紐約，不料在飛機餐歐姆蛋中發現蟑螂屍體，當時兩人已經吃了快一半；之後2歲童出現食物中毒跡象。

除此之外，莎凡特在社群上傳影片可見，座位前置物袋還留有之前乘客喝過的水瓶。機組人員收到投訴後立刻認錯，不過依舊讓莎凡特質疑，類似的錯誤不知道還有多少。事實上，印航目前因為衛生問題受到調查。

紐約郵報也報導，上周帕特爾（Anip Patel）花費6000美元買印航頭等艙，將近新台幣20萬，卻發現座位環境髒亂不堪，到處可見灰塵頭髮，座位耳機線非但打結還發霉。

雪上加霜的是，機上娛樂系統螢幕在飛行全程15小時故障，讓帕特爾直呼這次飛行經驗是一場惡夢，根本被搶了，簡直花錢找罪受。

紐約 蟑螂 食物中毒

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