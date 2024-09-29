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英國防部買下半導體廠 保住重要軍事供應鏈

中央社／ 倫敦28日專電

英國國防部近日買下位於英格蘭東北部的一座半導體廠，保住英國唯一安全與技術皆符合軍方要求的砷化鎵半導體生產設施。國防部指出，有數種軍事平台使用這類半導體，包括用於強化戰鬥機性能。

英國國防大臣希利（John Healey）27日赴工廠視察。他說，政府將持續採取行動支持英國國內的防衛工業生產，保護和發展英國國防供應鏈，同時支持地方就業、保衛軍隊所需關鍵科技、強化國家安全。

國防部買下的工廠原屬美國企業Coherent, Inc.旗下。由於訂單減少、特別是不再名列科技業巨擘蘋果（Apple Inc.）供應商，Coherent, Inc.去年即釋出消息，考慮出售這座位於英格蘭的工廠，影響約百個專業技術職位。

自1991年開始運作以來，工廠幾度易主，其客戶除了英國軍工企業，也有義大利航太防衛科技集團李奧納多（Leonardo）等外國指標業者。英國國防部出手買下後，將工廠更名為Octric Semiconductors UK，並預告有意透過持續投資新科技，讓工廠未來有能力製造性能比砷化鎵更強大的半導體。

值得一提的是，Octric Semiconductors UK也是英國為數不多的半導體生產設施之一。

英國政府去年5月發布國家半導體戰略，科學、創新暨科技部近日則發布委外調查研究結果，盤點英國半導體產業現況，做為未來分析比較的基準。

根據26日發布的報告，英國境內專營半導體的企業中，67%主要從事研發設計及智慧財產相關活動，例如安謀（Arm）、Imagination Technologies、XMOS，主要從事製造的公司則僅占28%，而且這個數字是一併計入半導體設備工具製造商。

不過，高達72%在英國有業務活動、總部位於英國境外的企業是從事研發設計和智慧財產相關工作，這也顯示英國在這個領域的跨國半導體供應鏈優勢。

報告建議，英國宜專注於善用自身在研發設計和智慧財產權的優勢；在製造領域，則宜著重在新興科技與先進材料開發早期階段，尋求搶先鞏固自身地位及擴展營運規模。

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