美股10月走勢埋下變數 就業數據牽動後市

道瓊工業指數上周五（27日）再度刷新歷史高點，美國股市連續三周上漲，打破9月必跌魔咒。不過，和美股連動性極高的輝達（NVIDIA）大跌，勢將為波動劇烈的10月埋下震盪的變數。

聯準會（Fed）青睞的個人消費支出（PCE）年增率明顯降溫，道瓊工業指數上周五漲137點，今年第32度刷新紀錄高峰；標普500指數和那斯達克綜合指數分別下跌0.1%和0.4%，但三大指數周線繼續全面上漲，漲幅都在1%以內。

大陸官方上周火力全開，傾力祭出一系列刺激新措施，全球市場多頭聲勢更盛。滬深300指數上周五大漲4.5%，周線狂漲16%，創2008年以來最大單周漲勢；香港恒生指數創1998年以來最大單周漲幅。

不過，在一片多頭氛圍之下，彭博報導大陸官方勸阻本地企業購買輝達晶片，鼓勵使用華為在內國內供應商的產品。

受此消息影響，輝達上周五大跌2.1%，台積電ADR重挫深達4.7%，拖累費城半導體指數大跌1.8%。一周下來，台積電ADR和費半仍各漲4.3%和2.2%。輝達上周仍上漲4.7%，收盤市值達3.086兆美元。FactSet數據顯示，輝達本季和標普500指數漲跌關連性將近86%。

此外，輝達是費半中表現唯一超越大盤的成分股，更凸顯其「高處不勝寒」。

9月往往是美股表現最差的月份，但標普500指數9月迄今上漲1.6%，顯然已打破歷史魔咒。本周多項就業數據陸續公布，尤其是周五將公布的就業數據，將為勞動市場提供更多線索。