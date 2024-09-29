AI耗能 黃仁勳提核電選項

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，隨著資料中心數量持續成長，對再生能源電力需求遽增，核能是個良好選項之一，但他也強調AI需要各類型的能源。

黃仁勳27日接受彭博電視專訪時表示，「核能是很棒的能源，也是一種永續能源」，但「它不會是唯一的選項，我們將會需要各類型的能源，並且日漸平衡他們的可取得性、價格和永續性」。

全球部分地區的電力已不足以支撐新資料中心的建設狂潮。隨著全球最大規模的一些企業，朝這項新型基礎建設撒大錢，電力供給日益成為一大問題。

電力供給受到擠壓的情況，使這些新「AI工廠」（黃仁勳對資料中心的稱呼）的設廠地點必須有所妥協。有些資料中心無法滿載，其他則建在遠離人口中心的地點。

黃仁勳曾表明，雖然輝達的產品比過去同類產品更耗能，卻也更有效率，因為新產品能更快速訓練並執行AI軟體，也可取代許多舊型零組件。輝達最新一代的晶片需要1瓩（kW）以上的電力運作。