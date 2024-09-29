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美公債價格漲聲響起 殖利率急挫…專家建議避開長債

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國公債殖利率27日下滑，對Fed利率政策敏感的2年期公債殖利率連續第四周走下坡，10年期和30年期美債殖利率周線則連二升。(路透)
美國公債殖利率27日下滑，對Fed利率政策敏感的2年期公債殖利率連續第四周走下坡，10年期和30年期美債殖利率周線則連二升。(路透)

隨著聯準會（Fed）偏好的通膨指標回落，市場預期11月降息2碼機率超過五成，美國公債殖利率27日急挫，美債價格逆轉近來跌勢。市場專家建議此刻宜避開長債、押寶期限3至7年的美國公債。

美國2年期公債殖利率27日下滑5.8個基點，收在3.562%，連跌四周。債券殖利率與價格呈反向關係。

10年期美債殖利率下滑3.7個基點至3.751%，為兩周來最大單日跌幅。此前，自Fed在18日降息2碼以來，10年期公債殖利率持續走升。30年期殖利率下滑2.3個基點至4.099%，周線連續第二周攀升。

美通膨指標PCE預估值
美通膨指標PCE預估值

過去一周來，短期公債殖利率走低，而10年期和30年期殖利率走高，形成美債殖利率曲線陡峭化。

Fed關注的美國個人消費支出（PCE）物價指數8月年增率趨緩至2.2%，是三年半來最低。根據彭博對分析師進行的調查，PCE預料在明年初就會達到Fed設定的2%目標。

Carson Group全球總經策略師瓦爾蓋斯說：「通膨持續緩和，讓Fed能聚焦聘僱風險，並持續降息。」

目前期貨市場交易員預期Fed決策官員11月開會時，再降息2碼機率達54.8%，降1碼機率約45.2%。

道富全球顧問公司首席投資策略師艾隆研判，10年期美債殖利率走勢仍可能波動起伏，理由是降息前美債已漲一波，正式降息後觸動獲利了結賣壓。1990年代中期經濟也出現類似「軟著陸」情形，當時降息後，美債殖利率有好幾個月一直彈上彈下。

在展望不明之際，策略師建議避開長債，像是iShares 20年期以上美國公債ETF（TLT）或先鋒美國超長期公債ETF（EDV）。合眾銀行資產管理公司投資長傅里曼說：「那部分的機會窗口已關閉了。」

艾隆指出，中期美國公債以及投資級公司債，是現在的「甜蜜點」。期限3至7年的美國公債，利率風險比長期公債來得低，但一旦利率降下來，投資人也有價差可賺。

Fed 美國 通膨

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