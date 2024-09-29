印度塔塔iPhone零件廠大火 至少十人送醫

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
印度塔塔電子iPhone零件工廠28日發生大火，火勢雖已撲滅，但仍有大量濃煙。 （圖取自網路）
印度塔塔電子iPhone零件工廠28日發生大火，火勢雖已撲滅，但仍有大量濃煙。 （圖取自網路）

印度塔塔電子（Tata Electronics）位於印度南部的一座製造蘋果公司iPhone零件的工廠，28日發生大火，導致生產中斷，目前已經至少有十人因這場火警送醫救治。

路透報導，發生大火的工廠位於印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）霍蘇爾市（Hosur），主要製造一些iPhone零件。起火地點是在塔塔廠區裡的一棟建築，這個廠區原定要在未來數個月內生產整支iPhone手機。

當地最高行政首長表示，火勢目前已撲滅，但仍然有大量濃煙。目前還無法評估損害程度，必須等待火場降溫且濃煙散去，才能進行更多調查。

這起意外成為影響蘋果iPhone供應鏈的最新事件。

國內分析師表示，這或許對蘋果iPhone出貨帶來一些短期影響，但iPhone目前主要代工者仍是鴻海、立訊等，預料對台鏈影響不大。

一位住在工廠附近的目擊者說，當地時間大約清晨5時30分，先是聽到一聲像是鞭炮的巨響，接著就看到煙由建物中冒出，到早上10時都還是濃煙密布。

塔塔電子是iPhone在印度的主要代工廠之一，其他代工廠包括台灣的鴻海。火警附近的廠房原定今年底前要開始生產iPhone，目前也還不清楚是否受到影響。蘋果公司尚未立即回應。

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