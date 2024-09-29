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真主黨領袖遭擊斃 中東緊張…專家憂心影響原油供應與價格

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
以色列宣布，在27日對貝魯特南部大規模空襲行動中，已經擊斃真主黨領袖納斯拉勒。圖為19日一名真主黨成員告別式設有納斯拉勒畫像。（路透）
以色列宣布，在27日對貝魯特南部大規模空襲行動中，已經擊斃真主黨領袖納斯拉勒。圖為19日一名真主黨成員告別式設有納斯拉勒畫像。（路透）

以色列軍方宣稱擊斃黎巴嫩真主黨領袖，而真主黨也予以證實，此舉對真主黨及其靠山伊朗是重大打擊，可能升高以色列直接槓上伊朗的風險，導致中東衝突愈演愈烈，若原油供應受阻、價格暴漲，可能對美國乃至全球經濟造成重大影響。

過去一周來，以色列對真主黨密集發動空襲。以色列國防軍說，27日在貝魯特南部大規模空襲行動中，真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）已遭擊斃。

真主黨被歐美國家視為恐怖組織，反對以色列和西方勢力的色彩鮮明，64歲的納斯拉勒領導這個黎巴嫩民兵組織32年，被視為中東極具影響力的人物，在真主黨轉型成民兵及一股政治勢力的過程中扮演要角，如今他命喪以色列之手，對真主黨及伊朗是重大打擊。

納斯拉勒是德黑蘭支持的「抵抗軸心」核心人物，協助維繫伊朗在中東影響力。

華府智庫中東研究所（MEI）高級研究員馬薩德表示，納斯拉勒死亡可能掀起中東情勢動盪。他說：「納斯拉勒是伊朗區域軸心最知名、有代表性的阿拉伯領袖。他的死象徵以色列在黎巴嫩與黎凡特未來的議題上，直接迎頭槓上伊朗。這可能是衝突的開始。」黎凡特泛指敘利亞、黎巴嫩、約旦、以色列和巴勒斯坦一帶。

以色列與真主黨衝突加劇，令人擔心衝突一發不可收拾，可能把扶持真主黨的伊朗以及力挺以色列的美國，也捲入其中。

分析師表示，一旦中東緊張情勢升高，演變成以色列與產油大國伊朗直接衝突，就可能造成國際油價飆升，帶動汽油、塑膠等各式各樣產品價格上揚，結果就是通膨復熾。

原油目前供應無虞，美國產量大增也可協助限縮油市供應受擾的衝擊，但伊朗若是加入戰局，就另當別論。

洛杉磯加州大學安德森管理學院教授鄧兆生說：「假如伊朗捲入這場戰事，將擾亂全球石油供應。」伊朗近年因國際制裁石油出口受限，但仍是主要產國，且掌控荷莫茲海峽，即全球約15%石油供應必經的運輸要道。

另外，穆迪（Moody's）今年二度出手調降以色列債信評等，27日將以國信評從A2降至Baa1，距離淪為垃圾級還差三級。穆迪說，「地緣政治風險進一步加劇至非常高的水準，對以色列近期和長期的信用造成重大負面影響」。

以色列 伊朗 真主黨

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